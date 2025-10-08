Nie będzie już o tym decydował wskaźnik zamożności gminy, a jedynie wskaźnik bezrobocia.

Jakie przepisy się zmienią?

Przyjęty przez rząd projekt dotyczy art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT. Zasadniczo przepisy te pozwalają stosować indywidualną stawkę amortyzacji do wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli zaliczanych do grup 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Są to budynki i lokale (grupa 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). Preferencję tę mogą stosować mikro, małych i średnich przedsiębiorców (czyli z wyjątkiem dużych).

Preferencyjne stawki amortyzacji

Jeżeli wspomniane budynki, lokale lub obiekty znajdują się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

- od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – to okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (czyli można zastosować maksymalną stawkę roczną 10 proc.),

- powyżej 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – to okres amortyzacji nie może być krótszy niż pięć lat (maksymalna stawka 20 proc. rocznie).

Dla kogo jest preferencja

Obecnie, aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorcy muszą działać na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Natomiast indywidualny wskaźnik zamożności gminy (lub miasta na prawach powiatu) musi być niższy niż 100 proc. wskaźnika zamożności ogółu gmin (miast na prawach powiatu).

Co się zmieni w przepisach o amortyzacji

Wskaźnik zamożności zostanie zlikwidowany. Zasadniczo zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. i będzie miała zastosowanie do budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli, w odniesieniu do których po 31 grudnia 2025 r.:

- uprawomocni się decyzja o pozwoleniu na budowę albo

- upłynie termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo

- dany środek trwały zostanie wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, jeżeli budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.