Nie będzie już o tym decydował wskaźnik zamożności gminy, a jedynie wskaźnik bezrobocia.
Jakie przepisy się zmienią?
Przyjęty przez rząd projekt dotyczy art. 22j ust. 7 ustawy PIT oraz art. 16j ust. 7 ustawy CIT. Zasadniczo przepisy te pozwalają stosować indywidualną stawkę amortyzacji do wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli zaliczanych do grup 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Są to budynki i lokale (grupa 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2). Preferencję tę mogą stosować mikro, małych i średnich przedsiębiorców (czyli z wyjątkiem dużych).
Preferencyjne stawki amortyzacji
Jeżeli wspomniane budynki, lokale lub obiekty znajdują się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:
- od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – to okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (czyli można zastosować maksymalną stawkę roczną 10 proc.),
- powyżej 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – to okres amortyzacji nie może być krótszy niż pięć lat (maksymalna stawka 20 proc. rocznie).
Dla kogo jest preferencja
Obecnie, aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorcy muszą działać na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Natomiast indywidualny wskaźnik zamożności gminy (lub miasta na prawach powiatu) musi być niższy niż 100 proc. wskaźnika zamożności ogółu gmin (miast na prawach powiatu).
Co się zmieni w przepisach o amortyzacji
Wskaźnik zamożności zostanie zlikwidowany. Zasadniczo zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. i będzie miała zastosowanie do budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli, w odniesieniu do których po 31 grudnia 2025 r.:
- uprawomocni się decyzja o pozwoleniu na budowę albo
- upłynie termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo
- dany środek trwały zostanie wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, jeżeli budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt zmian w ustawie o PIT i ustawie o CIT (nr UD299) – przyjęty przez Radę Ministrów