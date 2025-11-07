Posłowie przyjęli nowelizację przepisów w tym zakresie. Teraz zmianami zajmie się Senat.

Zakłada ona m.in., że doradcy podatkowi założą togi na rozprawach przeprowadzanych od 1 stycznia 2027 r.

Nowe konsekwencje dla doradców podatkowych

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, jeżeli doradca podatkowy nie opłaci składek członkowskich w wysokości przekraczającej równowartość dwunastokrotności takiej składki, to zostanie z urzędu skreślony z listy (utraci prawo do wykonywania zawodu). Dzisiaj konieczne jest do tego wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Od 1 marca 2026 r. pojawi się też nowa kara dyscyplinarna - pieniężna. Jej wysokość będzie wynosić od jednej dziesiątej do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dacie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (czyli w 2026 r. byłoby to od 480,6 zł do 57 672 zł). Przypomnijmy, że dziś doradca podatkowy może zostać ukarany jedynie:



- upomnieniem,



- naganą,



- zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,



- pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

Doradcy podatkowi: nowy tytuł do świadczenia usług

Od 1 marca 2026 r. wejdzie w życie też przepis, który umożliwi wykonywanie czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia). Dziś doradca podatkowy może to robić tylko jako przedsiębiorca, uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej albo na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 27 ustawy).

Katalog czynności doradztwa podatkowego. Doprecyzowanie przepisów

Zostanie też doprecyzowany katalog czynności doradztwa podatkowego zapisany w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Wprost z ustawy będzie wynikać możliwość wydawania opinii i wyjaśnień w sprawach opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Chodzi np. o ponoszone przez przedsiębiorców opłaty od środków spożywczych (czyli podatek cukrowy) i od alkoholi w małych opakowaniach (małpkach).

Doradcy będą mogli reprezentować swoich klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami w tym zakresie.

Doradcy podatkowi będą mogli także pomagać lub wykonywać obowiązki informacyjne, sprawozdawcze oraz związane z raportowaniem, wynikające m.in. z prawa podatkowego i przepisów o wymianie informacji podatkowych, w imieniu i na rzecz podmiotów, na których te obowiązki ciążą.

Egzamin zawodowy na doradcę podatkowego - nowe zasady

Sporo zmian zostanie wprowadzonych w egzaminach na doradcę podatkowego. Przede wszystkim przestanie być publikowany wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych, które są podstawą do opracowania konkretnych zestawów egzaminacyjnych. Pojawiać się będą tylko przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami (tak jak w przypadku egzaminów na biegłego rewidenta).

Nowością będzie wykorzystanie systemu teleinformatycznego do wnioskowania o egzamin i jego przeprowadzania.

Jaka opłata za egzamin na doradcę podatkowego

Już wiadomo, że kandydaci na biegłych zapłacą więcej za egzamin. Opłaty mają być powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2026 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4806 zł). W tym zakresie zostanie wydane rozporządzenie. Na razie nie wiadomo dokładnie, ile będą one wynosić.

W trakcie prac nad zmianami w Sejmie przedstawiciele Ministerstwa Finansów mówili jednak, że wysokość opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych ma być zbliżona do tej, jaka obowiązuje przy egzaminach adwokackich i radcowskich – czyli będzie na poziomie ok. 3,5 tys. zł (dziś główna opłata za cały egzamin wynosi 1,8 tys. zł).

Zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 r.