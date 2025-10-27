Nowelizacja, która zakłada istotne zmiany dla doradców podatkowych i kandydatów do tego zawodu, ma zasadniczo wejść w życie od 1 marca 2026 r., a nie, jak pierwotnie zakładano, od 1 stycznia 2026 r.

Taką zmianę wprowadziła sejmowa komisja finansów publicznych do projektu nowelizacji dwóch ustaw – o doradztwie podatkowym oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Teraz projekt trafi do II czytania w Sejmie.

Decyzje w sprawie zmian dla doradców podatkowych zapadną już wkrótce

Stanie się to na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 5–6 listopada 2025 r. Niewykluczone, że wówczas zostanie też przyjęty przez posłów i skierowany do rozpatrzenia przez Senat.

Nie wszystkie przepisy wejdą w życie od 1 marca 2026 r. Część ma zacząć obowiązywać 1 lipca 2026 r. Informację o kluczowych zmianach przedstawiamy w tabeli.

Opłaty za egzamin

W późniejszym terminie, czyli od lipca 2026 r., mają wejść w życie m.in. zmiany w funkcjonowaniu komisji egzaminacyjnej i w wysokości opłat egzaminacyjnych. Opłaty mają być powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2026 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4806 zł). W tym zakresie zostanie wydane rozporządzenie. Na razie nie wiadomo dokładnie, ile będą one wynosić.

W trakcie posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych przedstawicielka Ministerstwa Finansów wyjaśniła, że wysokość opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców podatkowych ma być zbliżona do tej, jaka obowiązuje przy egzaminach adwokackich i radcowskich, czyli będzie na poziomie ok. 3,5 tys. zł (dziś główna opłata za cały egzamin wynosi 1,8 tys. zł).©℗

