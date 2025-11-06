Sprzedaż składników majątku fundacji rodzinnych

Nowelizacja ograniczy zwolnienie z CIT, które przysługuje fundacjom rodzinnym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. Fundacja będzie musiała zapłacić podatek, jeżeli sprzeda składnik majątku przed upływem 36 miesięcy od wniesienia go do fundacji, nieodpłatnego przekazania jej tego składnika majątku lub nabycia przez fundację od podmiotu powiązanego.

Termin 36 miesięcy będzie liczony dopiero od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wniesienie, przekazanie lub nabycie zbywanego składnika majątku. Zmiana będzie miała zastosowanie do majątku nabytego lub otrzymanego po 31 grudnia 2025 r.

CIT od najmu krótkoterminowego

Fundacja rodzinna będzie też płacić CIT od dochodów z najmu krótkoterminowego budynków mieszkalnych (bez daniny ma być nadal najem na cele mieszkaniowe). Ponadto, zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, nie będzie miało zastosowania do innych budynków (tj. niemieszkalnych) „przeznaczonych do całodobowego zakwaterowania”.

Inne zmiany dla fundacji rodzinnych

Przyjęta nowelizacja przewiduje, że fundacje rodzinne nie unikną też podatku, prowadząc działalność za pośrednictwem podmiotów transparentnych podatkowo, takich jak np. luksemburska spółka SCSp. Poza tym będą musiały zapłacić daninę z tytułu udziału w zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) i stosować art. 24f ustawy CIT, który dotyczy podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

Rozszerzony zostanie także katalog ukrytych zysków. Ma być do nich zaliczana również „wartość umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne należności z tytułu pożyczki udzielonej przez fundację rodzinną beneficjentowi, fundatorowi lub osobie fizycznej będącej podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną”.