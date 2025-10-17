Uchwalona przez Sejm nowelizacja dwóch ustaw - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o VAT - trafi teraz do podpisu prezydenta, a następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Dwie pozostałe nowelizacje – dotyczące ustawy o CIT (w jednej z nich są też zmiany w przepisach o podatku od niektórych instytucji finansowych) - zostaną dopiero rozpatrzone przez Senat.

Wykaz podatników VAT

Pierwsza z ustaw umożliwi rozszerzenie bazy biznes.gov.pl (tj. portalu prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii) o nowe dane. Już niedługo na portalu biznes.gov.pl będzie można sprawdzić, czy kontrahent jest ujęty w wykazie podatników VAT. Dane o podatnikach VAT mają być aktualizowane raz dziennie.

Nowelizacja ta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pierwotnie zmiany w tym zakresie miały zacząć obowiązywać już od 1 października 2025 r., ale tak się nie stało. Posłowie zgodzili się na poprawkę Senatu dotyczącą zmiany wejścia w życie tych przepisów.

Fundacje rodzinne

Inne przyjęte przez posłów zmiany ograniczą zwolnienie z CIT, które przysługuje fundacjom rodzinnym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. Fundacja będzie musiała zapłacić podatek, jeżeli sprzeda składnik majątku przed upływem 36 miesięcy od jego zakupu, nieodpłatnego jej przekazania lub otrzymania od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a więc np. przez fundatora.

Termin 36 miesięcy będzie liczony dopiero od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wniesienie, przekazanie lub nabycie zbywanego składnika majątku. Zmiana będzie miała zastosowanie do majątku nabytego lub otrzymanego po 31 grudnia 2025 r.

Fundacja rodzinna będzie też płacić CIT od dochodów z najmu krótkoterminowego budynków mieszkalnych (bez daniny ma być nadal najem na cele mieszkaniowe). Ponadto, zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, nie będzie miało zastosowania do innych budynków (tj. niemieszkalnych) „przeznaczonych do całodobowego zakwaterowania”.

Po zmianach fundacje rodzinne nie unikną też podatku, prowadząc działalność za pośrednictwem podmiotów transparentnych podatkowo, takich jak np. luksemburska spółka SCSp. Poza tym będą musiały zapłacić daninę z tytułu udziału w zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) i stosować art. 24f ustawy CIT, który dotyczy podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

Rozszerzony zostanie także katalog ukrytych zysków. Ma być do nich zaliczana również „wartość umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne należności z tytułu pożyczki udzielonej przez fundację rodzinną beneficjentowi, fundatorowi lub osobie fizycznej będącej podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną”.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.

Banki i inne instytucje finansowe

Spore zmiany zakłada też przyjęta przez Sejm ustawa o CIT oraz o podatku od niektórych instytucji finansowych. Chodzi o podniesienie - z 19 proc. do 23 proc. - podstawowej stawki CIT od nich. Tak ma być od 2028 r., natomiast przejściowo stawka CIT od instytucji finansowych będzie jeszcze wyższa - w 2026 r. zostanie podniesiona aż do 30 proc., a w 2027 r. wyniesie 26 proc.

Zmiany nastąpią też w preferencyjnej stawce CIT od nowo powstających podmiotów finansowych oraz tych, które spełnią definicję małego podatnika, a ich bieżące przychody nie przekroczą 2 mln euro. Docelowo od 2028 r. zapłacą oni nie 9-proc. CIT, tylko według stawki 13 proc. Natomiast w okresie przejściowym preferencyjny CIT będzie jeszcze wyższy - w 2026 r. wyniesie 20-proc. CIT, a w 2027 r. – 16 proc.

Limit dla 9-proc. CIT

Ta sama nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie preferencyjnej stawki CIT dla pozostałych podmiotów, czyli wynoszącej 9 proc. CIT. Przypomnijmy, że aby z niej skorzystać, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, trzeba być małym podatnikiem, czyli w poprzednim roku podatkowym nie mieć przychodów ze sprzedaży brutto (wraz z należnym VAT) w wysokości przekraczającej 2 mln euro. Po drugie, trzeba mieć odpowiednio niskie przychody netto w bieżącym roku – ich limit też wynosi 2 mln euro.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, przychody bieżące trzeba będzie liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy. Jeżeli rok podatkowy podatnika CIT będzie dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to limit pozwalający na zastosowanie 9-proc. CIT będzie ustalany przez pomnożenie 1/12 z 2 mln euro i liczby pełnych miesięcy w roku podatkowym. Natomiast, gdy rok podatkowy nie obejmie pełnego miesiąca kalendarzowego, za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni.

Przypomnijmy, że proporcjonalnie trzeba będzie liczyć też limit dla małego podatnika, ale na podstawie innej nowelizacji. Chodzi o projekt zmian w ustawie o PIT i o CIT oraz niektórych innych ustaw (nr UD116). Ten jednak nie został jeszcze nawet przyjęty przez Radę Ministrów (nadal jest w konsultacjach). Pisaliśmy o tym w artykule „Zmiana w limitach. Niektóre będą liczone proporcjonalnie” (DGP nr 199/2025).

Etap legislacyjny: