Przypomnijmy, że w podobnych sprawach zapadały w przeszłości sprzeczne wyroki sądów administracyjnych. Przykładowo NSA w orzeczeniu z 1 lutego 2022 r. (sygn. II FSK 1985/19) zgodził się z przedsiębiorcą, że może on zapłacić 10 proc. PIT. Inaczej, a więc po myśli fiskusa sąd kasacyjny orzekł 10 października 2024 r. (sygn. II FSK 92/22).

W najnowszej sprawie chodziło o trenera drużyny e-sportowej prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Podatnik uzyskiwał regularne dochody na podstawie kontraktu trenerskiego, który podpisał ze spółką w ramach której funkcjonowała trenowana przez niego drużyna. Niezależnie od tego miał zgodnie z kontraktem prawo do części nagród, które drużyna wygrywała w turniejach e-sportowych odbywających się na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udział w takim turnieju był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale już wygrywane w nich nagrody były wyłącznie rezultatem dobrego wyniku osiągniętego przez drużynę.

Nagrody za wynik, a nie udział

We wniosku o wydanie interpretacji trener był przekonany, że od przysługującej mu części nagród będzie mógł zapłacić zryczałtowany 10 proc. podatek na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy m.in. przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub EOG. Podatnik podkreślał, że nagrody uzyskiwane przez drużynę, są ściśle związane z osiągniętym przez nią wynikiem, a nie w związku z samym uczestnictwem w turnieju. Są to więc wygrane o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – przekonywał. Podkreślał też, że nie powinno mieć znaczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą, bo takiego zastrzeżenia brak jest we wspomnianym przepisie. Na poparcie swojego stanowiska trener przywołał wspomniany wyrok NSA z 1 lutego 2022 r. (sygn. II FSK 1985/19).

Przedsiębiorcy płacą wyższy PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Stwierdził, że skoro nagrody w turniejach e-sportowych są uzyskiwane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez trenera, to nie może on płacić od nich zryczałtowanego 10 proc. PIT. Powinien zakwalifikować wartość wygranych w turniejach jako przychody z działalności gospodarczej i zapłacić od niej PIT zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania tj. według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc), 19 proc. stawki liniowej lub ewentualnie odpowiednio wysoki ryczałt od przychodu, a więc bez uwzględniania kosztów jego uzyskania.

