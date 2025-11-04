Jakie zmiany w akcyzie?

Zmiana ma zostać wprowadzona w treści art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, który określa zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących energię elektryczną. W przepisie zostanie wprowadzona zmiana techniczna. Polega ona na dostosowaniu treści tego przepisu do zmiany, która wprowadziła od 1 stycznia 2025 r. nową Polską Klasyfikację Działalności, tj. PKD 2025. Zastąpiła ona dotychczasową klasyfikację (PKD 2007).

Zmiany w akcyzie. Przepisy przejściowe

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym zwolnienie od akcyzy (na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy) będzie przysługiwać także zakładom energochłonnym, które łącznie spełnią warunki do jego zastosowania (określone w art. 31d ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) oraz:

- w 2026 r. spełnią warunek określony w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu dotychczasowym, albo

- w 2025 r. spełnią warunek określony w art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu nadanym nowelizującą.

To oznacza, że z preferencji skorzystają podmioty, które w 2026 r. będą prowadziły działalność gospodarczą objętą PKD 2007. Zwolnienie zastosują w 2025 r. też ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą objętą nową PKD 2025.

Inna nowelizacja

Przypomnijmy, że to nie jedyna zmiana w akcyzie, która jest obecnie procedowana. W Sejmie trwają prace nad innym projektem (druk sejmowy nr 1825). Zakłada on, że w 2026 r. i 2027 r. wzrosną stawki podatku akcyzowego od: piwa, wina, wódki, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich. W 2026 r. będzie to wzrost o 15 proc. (w stosunku do 2025 r.), a w 2027 r. o kolejne 10 proc.