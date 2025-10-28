Teraz projekt trafi do rozpatrzenia przez Sejm.

Cel zmiany

Zmiana ma pomóc w rozwoju podmiotów działających w sektorze wydobycia miedzi i poprawie ich konkurencyjności na globalnym rynku. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.

Jakie zmiany w podatku od miedzi

Aby osiągnąć ten cel, przez najbliższe trzy lata ma zostać obniżony podatek od miedzi i srebra. Z przeprowadzonych szacunków wynika (przy założeniu niezmienności cen miedzi i srebra oraz wielkości wydobycia), że przyjęte przez rząd zmiany zmniejszą obciążenie fiskalne podmiotów o ok. 500 mln zł w 2026 r. i o ok. 750 mln zł w 2027 i 2028 r. (każdego roku).

Od 2029 r. podatnicy będą mogli odliczyć od podatku część wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z wydobywaniem miedzi i srebra.

Oczekiwany efekt zmian w podatku od kopalin

Ministerstwo Finansów, które jest autorem projektu, oczekuje, że dzięki zmianom w najbliższych 10 latach podmioty wydobywające miedź zyskają około 10 mld zł. Natomiast w dłuższym czasie oczekuje zwiększonego wydobycia miedzi (w związku z inwestycjami w kopalnie).

Resort oczekuje, że rozwój sektora wydobywczego w Polsce przyniesie też efekty dla społeczności lokalnych, bo powstaną nowe miejsca pracy. Zwiększyć się też mają wpływy do budżetu państwa z innych podatków i opłat, a także dochody samorządów lokalnych.