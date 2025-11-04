Kobieta, która zadała pytanie była innego zdania. Tłumaczyła, że jest obywatelką jednego z państw pozaunijnych, która mieszka na stałe w Polsce. W swoim ojczystym kraju planowała prowadzić działalność gospodarczą w formie, której polskim odpowiednikiem jest działalność nierejestrowa (nierejestrowana). W jej ramach udzielałaby zainteresowanym porad astrologicznych w formie zdalnej (przez internet). Od uzyskanego dochodu płaciłaby za granicą 4 proc. podatek. Jako polska rezydentka musiałaby też rozliczać się z PIT w naszym kraju. Polska zawarła z krajem pochodzenia podatniczki umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z której wynika, iż polski rezydent, powinien zapłacić w naszym kraju PIT również od dochodów zagranicznych. Może jednak proporcjonalnie odliczyć podatek zapłacony za granicą od podatku należnego w naszym kraju.

Problemem był jednak VAT. Kobieta planowała prowadzić swoją działalność z lokalu, który wynajmuje w Polsce. Uważała jednak, że nie oznacza to, iż na terytorium naszego kraju będzie posiadała stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przekonywała w związku z tym we wniosku o interpretację, że nie będzie musiała płacić polskiego VAT od przychodów i to na podstawie dwóch odrębnych przepisów. Po pierwsze zrównała konsultacje astrologiczne z usługami doradczymi, a te w myśl art. 28l pkt 3 ustawy o VAT są opodatkowane poza UE, jeśli usługobiorcą są zamieszkałe tam osoby fizyczne. Po drugie zgodnie z art. 28c ust. 2 ustawy o VAT stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej byłby kraj zagraniczny, a nie Polska. To oznacza, że tam powinien być płacony VAT – argumentowała kobieta.

Dyrektor KIS nie wierzy w przesądy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak inaczej. Odwołał się do językowej wykładni pojęcia doradztwo zgodnie z którą jest to „udzielanie fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z innych dziedzin”. Nie każde doradzanie należy w związku z tym uznać za profesjonalne usługi doradcze – uznał dyrektor KIS. Podkreślił, że astrologia nie jest uważana za dziedzinę nauki, a jej skuteczność nie została potwierdzona w badaniach naukowych. Sukces horoskopu można więc wytłumaczyć zwykłym przypadkiem. Dlatego też zdaniem dyrektora KIS usługi astrologiczne są przeciwieństwem profesjonalnego doradztwa i powinny być opodatkowane na zasadach określonych w art. 28c ust. 2 ustawy o VAT – dodał dyrektor KIS.

Nie zgodził się przy tym z kobietą, że stałe miejsce prowadzenia przez nią działalności gospodarczej znajdzie się za granicą Polski. Zwrócił uwagę, że podatniczka mieszka na stałe w naszym kraju, swoją działalność gospodarczą będzie prowadziła z wynajmowanego tu mieszkania i to z terytorium Polski podejmowane będą wszelkie istotne decyzje związane z profesjonalnymi konsultacjami astrologicznymi. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się więc w Polsce, co oznacza iż VAT od przychodów z profesjonalnej astrologii powinien zostać zapłacony w naszym kraju – podsumował dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 października 2025 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.676.2025.4.KK)