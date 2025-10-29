Chodziło o kobietę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług podologicznych. Wykonuje ona różnego rodzaju zabiegi o charakterze zdrowotnym, m.in. konsultacje podologiczne, pedicure medyczny, zabiegi laserowe, usuwanie kurzajek, badania mykologiczne i bakteriologiczne.

We wniosku o interpretację podkreśliła, że posiada tytuł technika analityki medycznej, a zatem wykonuje zawód medyczny. Uważała, że wszystkie jej usługi mają charakter medyczny, ponieważ służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów. Dlatego była zdania, że może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Zwolnienie z VAT tylko w zakresie swojego zawodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwolnienie z VAT przysługuje tylko wtedy, gdy usługodawca wykonuje zawód medyczny w ramach swoich zawodowych kompetencji. Natomiast technik analityki medycznej korzysta ze zwolnienia wyłącznie w takim zakresie, w jakim wykonuje czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w tym pobiera materiał do badań.

Dyrektor KIS uznał więc, że pozostałe zabiegi wykonywane przez podatniczkę nie są objęte zwolnieniem z VAT.

Tylko niektóre usługi podologa są zwolnione z VAT

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1055/21). Zgodził się z podatniczką, że spełnia ona oba warunki zwolnienia: warunek przedmiotowy (medyczny charakter usług) i podmiotowy (świadczenie usług przez osobę wykonującą zawód medyczny).

NSA nie podzielił jednak tej wykładni i uchylił wyrok sądu I instancji. Orzekł, że choć kobieta wykonuje wprawdzie zawód medyczny, to nie wszystkie świadczone przez nią usługi są zwolnione z VAT. W uzasadnieniu wyroku sędzia Hieronim Sęk podkreślił, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT, zwolnienie obejmuje wyłącznie usługi świadczone w ramach wykonywania zawodu. - Podatniczka musi więc świadczyć usługi właściwe dla swojego zawodu, a nie jakiekolwiek inne – wyjaśnił sędzia Sęk.

Zaznaczył, że kobieta mogłaby skorzystać ze zwolnienia, gdyby doszło do sytuacji określonej w art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT. - Podatniczka podała, że jeśli nabywa usługi podologiczne od lekarzy, robi to w imieniu własnym i na swoją rzecz. Gdyby nabywała je na rzecz osoby trzeciej, to zwolnienie niejako przekładałoby się z podmiotu macierzystego, który je świadczy, na jej usługi. Nie o taki przypadek tu jednak chodzi – wskazał sędzia Sęk.

Kosmetyczka nie skorzysta ze zwolnienia z VAT

We wniosku o interpretację kobieta zadała jeszcze jedno pytanie – o możliwość zwolnienia z VAT usług wykonywanych przez zatrudnioną przez nią kosmetyczkę. W tym zakresie nie było sporu. Zarówno wnioskodawczyni, jak i dyrektor KIS zgodzili się, że skoro kosmetyczka nie wykonuje zawodu medycznego, to nie przysługuje jej zwolnienie z VAT.

Wyrok NSA z 28 października 2025 r., sygn. akt I FSK 1730/22