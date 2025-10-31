To oznacza, że korepetycje mogą być tańsze, bo nie są opodatkowane. Są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Podobnie sąd kasacyjny orzekł 15 kwietnia 2025 r. (sygn. akt I FSK 2122/21). Stwierdził, że musi być związek pomiędzy treścią przekazywaną na lekcji a kwalifikacjami nauczającego, natomiast kwalifikacje te nie muszą wynikać z posiadania przez nauczyciela wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie. Nauczyciel to osoba, która przekazuje wiedzę i umiejętności uczniom – wyjaśnił. Pisaliśmy o tym w artykule „Nauczyciel jest zwolniony z VAT, nawet gdy nie ma wykształcenia” (DGP nr 77/2025).

Korepetycje online z informatyki prowadzone przez studenta

Tym razem chodziło o studenta elektroniki, który udziela korepetycji z informatyki, w tym z programowania. Wykonuje on usługi samodzielnie, w formie zajęć online prowadzonych w czasie rzeczywistym na platformach internetowych. We wniosku o interpretację podkreślił, że ma rozległą wiedzę i doświadczenie z zakresu informatyki, a jego umiejętności zostały potwierdzone m.in. referencjami od byłych pracodawców i opiniami dotychczasowych uczniów. Dlatego uważał, że spełnia obie przesłanki zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT:

przedmiotową – świadczy usługi nauczania obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe, i

podmiotową, ponieważ – jak twierdził - pojęcie „nauczyciel” należy rozumieć szeroko – jako osobę posiadającą wiedzę i umiejętności, które skutecznie przekazuje uczniom, niezależnie od formalnego wykształcenia.

Student to nie nauczyciel

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że zwolnienie z VAT przysługuje jedynie nauczycielom, którzy posiadają kwalifikacje zdobyte w oficjalnym systemie nauczania. Nauczyciel musi więc mieć wykształcenie kierunkowe, a student jeszcze tego warunku nie spełnia. Nie może być uznany za nauczyciela w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT – stwierdził dyrektor KIS.

Liczą się wiedza i umiejętności prowadzącego korepetycje

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 289/22). Orzekł, że student jest nauczycielem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, bo przepis ten nie uzależnia zwolnienia od posiadania przez nauczyciela wykształcenia kierunkowego w zakresie przedmiotu, którego naucza. Wystarczy, że nauczyciel faktycznie przekazuje wiedzę i umiejętności na poziomie edukacji przedszkolnej, szkolnej lub wyższej, działając na własny rachunek i odpowiedzialność. Status nauczyciela nie jest uzależniony od posiadania tytułu zawodowego ani od zatrudnienia w placówce oświatowej – dodał sąd.

Korepetycje online są zwolnione z VAT

Wyrok ten utrzymał w mocy sąd kasacyjny. Nie zgodził się z fiskusem, że nauczycielem, w kontekście art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, może być tylko osoba legitymująca się wykształceniem kierunkowym w konkretnej dziedzinie, na przykład ukończonymi studiami wyższymi.

- Korepetytor nie musi mieć wykształcenia kierunkowego, by skorzystać ze zwolnienia z VAT. Za nauczyciela należy uznać osobę, która świadcząc usługi prywatnego nauczania, dysponuje wiedzą do nauczania na odpowiednim poziomie kształcenia - uzasadniła wyrok sędzia Maja Chodacka.

Wyrok NSA z 28 października 2025 r., sygn. akt I FSK 1724/22