Spytał o to przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wartość jego rocznej sprzedaży nie przekracza 200 tys. zł (od 2026 r. limit ten wzrośnie do 240 tys. zł). Przedsiębiorca nie wykonuje żadnej z usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, wykluczających automatycznie z prawa do zwolnienia. Planował natomiast założyć wraz z inną osobą spółkę cywilną. Spółka zostałaby zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.
Przedsiębiorca uważał, że nie pozbawi go to możliwości dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Argumentował, że spółka cywilna to odrębny podatnik VAT, któremu przysługuje własny limit 200 tys. zł (od 2026 r. – 240 tys. zł).
Dyrektor KIS w pełni się z nim zgodził. Przypomniał, że spółki cywilne są podatnikami VAT jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Spółce przysługuje więc odrębny limit rocznej sprzedaży decydujący o prawie do zwolnienia. To, że przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, będącej odrębnym podatnikiem VAT, nie pozbawi go możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej – stwierdził organ. ©℗
Podstawa prawna
Interpretacja indywidualna z 26 września 2025 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.754.2025.2.AK
