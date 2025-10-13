Spytał o to przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Wartość jego rocznej sprzedaży nie przekracza 200 tys. zł (od 2026 r. limit ten wzrośnie do 240 tys. zł). Przedsiębiorca nie wykonuje żadnej z usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, wykluczających automatycznie z prawa do zwolnienia. Planował natomiast założyć wraz z inną osobą spółkę cywilną. Spółka zostałaby zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Przedsiębiorca uważał, że nie pozbawi go to możliwości dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Argumentował, że spółka cywilna to odrębny podatnik VAT, któremu przysługuje własny limit 200 tys. zł (od 2026 r. – 240 tys. zł).

Dyrektor KIS w pełni się z nim zgodził. Przypomniał, że spółki cywilne są podatnikami VAT jako jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Spółce przysługuje więc odrębny limit rocznej sprzedaży decydujący o prawie do zwolnienia. To, że przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, będącej odrębnym podatnikiem VAT, nie pozbawi go możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej – stwierdził organ. ©℗