Pytanie dotyczyło:

Po zdaniu egzaminu i złożeniu ślubowania adwokackiego kobieta otworzyła własną kancelarię, czyli uruchomiła jednoosobową działalność gospodarczą. Chciała się upewnić, że może odliczyć od przychodu opłacone w tym samym roku składki, które zapłaciła jako aplikant, oraz opłatę za egzamin adwokacki.

Wydatki z ostatniego roku aplikacji to koszt

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że co do zasady tego typu wydatki - mające na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, a także należyte przygotowanie do zawodu adwokata - mają charakter wydatków osobistych. Nie można uznać, że są one związane z działalnością gospodarczą. Ale nie w tym wypadku – stwierdził organ.

Zgodził się z podatniczką, że poniesione przez nią w tym samym roku koszty składek i opłata za egzamin „są bezsprzecznie związane” ze źródłem jej przychodu, jakim jest działalność gospodarcza. „Skoro dla wykonywanego przez panią zawodu niezbędne jest posiadanie statusu adwokata, to nieponiesienie tych kosztów pozbawiłoby panią źródła przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie kancelarii adwokackiej” – przyznał dyrektor KIS. Uznał więc, że są to wydatki poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, co oznacza, że spełniają one przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 października 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.719.2025.2.RS