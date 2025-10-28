Chodziło o gminę, która wybudowała i prowadzi kryty basen. Pływalnia jest wykorzystywana zarówno na potrzeby zajęć szkolnych, jak i w działalności opodatkowanej VAT (sprzedaż biletów wstępu). Gmina prowadzi szczegółową ewidencję sprzedaży, dzięki której może ustalić wartość świadczeń odpłatnych i nieodpłatnych. Nie ma jednak możliwości przypisania konkretnych wydatków eksploatacyjnych do poszczególnych rodzajów działalności. Z tego względu przy odliczaniu VAT musi ustalić proporcję odliczenia.

Gmina uważała, że metoda wynikająca z rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 999) jest nieadekwatna do specyfiki działalności basenu. Chciała zastosować własny sposób obliczania proporcji - jako procentowy udział przychodów z działalności opodatkowanej (sprzedaż biletów) w całkowitych przychodach związanych z funkcjonowaniem pływalni. Przekonywała, że taki sposób najtrafniej odzwierciedli rzeczywiste wykorzystanie basenu do działalności gospodarczej, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.