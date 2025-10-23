Nowa wersja struktury zostanie wdrożona od 1 stycznia 2027 r. Podatnicy będą więc mieli sporo czasu na jej wdrożenie.

Czego dotyczy nowa struktura i po co zmiana?

Przypomnijmy, że struktura JPK_MAG jest elektronicznym zestawieniem dowodów magazynowych. Jest ona przekazywana na żądanie organów podatkowych i celno-skarbowych.

Jej aktualizacja ma związek przede wszystkim z wprowadzanym od lutego 2026 r. obowiązkiem stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jest też efektem uwag zgłaszanych m.in. przez środowisko biegłych rewidentów i audytorów.

Jakie zmiany będą w JPK_MAG

Jak zapewnia MF, zmiany wprowadzane w strukturze JPK_MAG są korzystne dla podatników. Mają na celu przede wszystkim m.in.:

- dostosowanie zawartości dokumentów magazynowych do wymogów KSeF, w szczególności wykorzystania numeru KSeF faktury do identyfikacji dowodu magazynowego związanego z fakturą wystawioną w tym systemie,

dostosowanie do obsługi wszystkich czterech metod prowadzenia ewidencji magazynowych przewidzianych w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Obecnie struktura obsługuje wyłącznie metodę ilościowo-wartościową,

dodanie nowej sekcji dotyczącej przyjęć wewnętrznych i dotyczącej inwentaryzacji.

Wdrożenie KSeF

Przypomnijmy, że KSeF stanie się obowiązkowy i będą musieli go stosować:

od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,

od 1 kwietnia 2026 r. pozostali przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców (u których łączna wartość sprzedaży z VAT udokumentowana fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie) – oni będą musieli stosować KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Taki harmonogram wprowadziła nowelizacja z 5 sierpnia 2025 r. ustawy o VAT oraz ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. poz. 1203).