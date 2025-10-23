Spytała o to spółka, która jest właścicielem budynku biurowego i wynajmuje znajdujący się w nim lokal. Najemca wykorzystuje go wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka jest podatnikiem VAT, ale uważała, że w podstawie opodatkowania nie powinna uwzględniać kwoty podatku od nieruchomości, którą dostaje od najemcy. Argumentowała, że przeniesienie na najemcę kosztu podatku od nieruchomości będącej przedmiotem najmu, nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie dochodzi bowiem do świadczenia żadnej usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Wynajmujący płaci od tego VAT

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Potwierdził, że sam podatek od nieruchomości nie podlega VAT, ponieważ nie może być przedmiotem odsprzedaży ani innej czynności podlegającej opodatkowaniu. Jeżeli jednak strony umówią się, że wynajmujący (wydzierżawiający) nieruchomość przerzuca koszt podatku od nieruchomości na tego, kto z tej nieruchomości korzysta, wówczas jest to już element rozliczeń z najemcą (dzierżawcą), a w konsekwencji element cenotwórczy usługi najmu (dzierżawy). W tej sytuacji opodatkowany nie jest sam podatek od nieruchomości, ale usługa, której elementem kalkulacyjnym jest koszt tego podatku – wyjaśnił dyrektor KIS. Dodał, że zwracany przez najemcę (dzierżawcę) koszt podatku od nieruchomości jest opodatkowany na takich samych zasadach jak czynsz najmu (dzierżawy).

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 października 2025 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.697.2025.1.MSO