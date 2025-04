Olej konopny do picia to suplement diety, a nie napój bezalkoholowy. Jest więc z 8 proc. VAT, a nie 23 proc. – wynika z opublikowanej 11 kwietnia br. zmiany wiążącej informacji stawkowej.

Chodzi o olej z niewielkim dodatkiem substancji psychoaktywnej występującej w konopiach. Można go spożywać, bo ma on działanie terapeutyczne oraz prozdrowotne z uwagi na zawartość kwasów tłuszczowych Omega-6 i Omega-3. Działa też przeciwbólowo.

Początkowo dyrektor Krajowej Informacji Stawkowej uznał, że jest to zwykły napój bezalkoholowy opodatkowany 23-proc. VAT. Tak stwierdził w wiążącej informacji stawkowej z 30 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDSB1-2.450.934.2020.5.PP). Trzy i pół roku później wszczął jednak z urzędu postępowanie zmierzające do zmiany WIS. Stwierdził, że mogła być ona nieprawidłowa w świetle obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. zmian w klasyfikacji towarów zawierających kannabinol. Postępowanie to zostało zakończone dopiero w marcu 2025 r.

Dyrektor KIS doszedł do wniosku, że nadający się do picia olej konopny jest suplementem diety, który należy klasyfikować do pozycji 2106 (a nie 2202) Nomenklatury Scalonej. Potwierdziły to również decyzje klasyfikacyjne wydawane dla podobnych produktów w innych krajach członkowskich. Ponadto, jak ustalił dyrektor KIS, maksymalna zawartość THC (tetrahydrokannabinol) w oleju nie przekracza poziomu dozwolonego przez polskie prawo. Jest to więc preparat spożywczy przeznaczony do utrzymania dobrego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, którego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu według stawki 8 proc. VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 2 i poz. 5 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – wynika ze zmienionej WIS.

Wiążąca informacja stawkowa zmieniona przez dyrektora KIS 17 marca 2025 r., sygn. 0110-KSI1-1.442.18.2024.10.PB