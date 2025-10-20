Nowe rozporządzenie ma zmienić poprzednie – z 29 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 13 ze zm.), które z kolei zmieniło rozporządzenie z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Przy czym będzie to już druga zmiana aktu prawnego wydanego 29 grudnia 2023 r. Poprzednia była z 25 czerwca 2024 r. (Dz.U. poz. 947).

W opublikowanym właśnie projekcie resort finansów chce zmienić datę w przepisie dotyczącym paragonów fiskalnych uznanych za faktury, czyli wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo kwoty 100 euro. Słowa „Do dnia 31 grudnia 2024 r.” mają zostać zamienione na „Do dnia 31 grudnia 2026 r.”. Zmiana ma nastąpić w par. 2 rozporządzenia z 29 grudnia 2023 r.

... ale data jest już inna

Kłopot polega na tym, że w przepisie tym nie ma już daty 31 grudnia 2024 r. Jest inna – 31 lipca 2026 r. Zmieniono ją rozporządzeniem z 25 czerwca 2024 r. Wtedy to - jak zauważa Krzysztof Jaros, radca prawny, menedżer VAT w MDDP – w par. 2 rozporządzenia z 29 grudnia 2023 r. wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2024 r.” zastąpiono wyrazami „Do dnia 31 lipca 2026 r.”

Zmiana ta obowiązuje już od dłuższego czasu (weszła w życie 1 lipca 2024 r.). Jeżeli więc teraz miałaby nastąpić kolejna, to słowami „Do dnia 31 grudnia 2026 r.” należałoby zastąpić „Do dnia 31 lipca 2026 r.”, a nie „Do dnia 31 grudnia 2024 r.”

Wszystko z myślą o KSeF

Poprzednią zmianę wprowadził nie kto inny, jak minister finansów. Ale najwyraźniej sam się już w tym wszystkim pogubił. I trudno mu się dziwić, skoro nowym rozporządzeniem ma zmienić rozporządzenie, które zostało już wcześniej zmienione, a samo zmieniło inne, jeszcze wcześniejsze rozporządzenie.

Zmiana goni zmianę

Jeszcze trudniej dziwić się przedsiębiorcom, księgowym, doradcom podatkowym, którzy mają te akty prawne stosować. Wystarczy, że z każdym kolejnym miesiącem przecierają oczy ze zdumienia. Właśnie się dowiedzieli, że mają stosować w JPK_VAT nowe oznaczniki: OFF, BFK, DI. Miesiąc wcześniej w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Podręczniku KSeF 2.0 przeczytali, że będą wystawiać nowy rodzaj dokumentów – potwierdzenie transakcji.

Pytanie, czym jeszcze zaskoczy resort finansów. I jak się w tym wszystkim nie pogubić? ©℗