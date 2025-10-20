– To korzystne orzeczenie odnosi się do sytuacji, w której z czasem pakiet posiadanych przez ASI udziałów lub akcji jest rozwadniany, aż ostatecznie nie przekracza limitu 5 proc. – wyjaśnia Szymon Kołecki, partner w kancelarii Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi, który był pełnomocnikiem w tej sprawie.

Chodziło o spółkę komandytowo-akcyjną, która działa jako alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) i zajmuje się inwestowaniem w startupy. Jedną z jej inwestycji było objęcie w maju 2015 r. akcji startupu biotechnologicznego. W marcu 2023 r. spółka sprzedała pakiet tych akcji na rynku NewConnect. Co prawda od uzyskanego dochodu zapłaciła CIT, ale jak podkreśliła we wniosku o interpretację, zrobiła to wyłącznie z ostrożności.

Co ze zwolnieniem z CIT?

Sama uważała, że przysługuje jej zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych ze zbycia udziałów (akcji), pod warunkiem że przed dniem transakcji ASI posiadała bezpośrednio nie mniej niż 5 proc. sprzedawanych udziałów lub akcji nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Spółka wyjaśniła, że spełniła ten warunek w okresie od maja 2015 r. do 2019 r. Potem startup wyemitował nowe akcje, wskutek czego posiadany przez nią pakiet akcji zmniejszył się; był mniejszy niż 5 proc. Spółka uważała jednak, że nie pozbawiło jej to prawa do podatkowego zwolnienia, bo wcześniej spełniła już warunek posiadania przez co najmniej dwa lata nie mniej niż 5 proc. akcji.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 27 marca 2025 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.119.2025.1.KS) stwierdził, że spółka nie ma prawa do zwolnienia z CIT, bo warunek nieprzerwanego posiadania co najmniej 5 proc. akcji startupu spełniała wyłącznie historycznie, a nie na dzień dokonania transakcji, jak każe przepis.

ASI spełniła warunek zwolnienia

Interpretację tę uchylił WSA w Warszawie. Odwołał się do wykładni celowościowej art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o CIT i stwierdził, że warunek nieprzerwanego bezpośredniego posiadania co najmniej 5 proc. udziałów lub akcji przez ASI może być spełniony również historycznie (np. kilka lat przed sprzedażą), a nie na dzień transakcji.

Wyrok jest nieprawomocny. – Jeśli wykładnia warszawskiego sądu się uprawomocni, to ASI będą mogły liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego w chwili zbywania posiadanych udziałów lub akcji także gdy taka transakcja nastąpi w kilku etapach – podsumowuje Szymon Kołecki. ©℗

orzecznictwo