Sąd orzekł, że podmiot oferujący oprogramowanie w modelu Software as a Service (SaaS), jeśli uczestniczy w procesie sprzedaży – od przyjęcia zamówienia, przez płatność, aż po obsługę skarg – może być operatorem interfejsu elektronicznego, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, jeśli podatnik, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, ułatwia sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej równowartości 150 euro, uznaje się, że samodzielnie otrzymał on towary i dokonał ich dostawy. Przepis ten przyjmuje zatem fikcję prawną, zgodnie z którą świadczenie podatnika ułatwiającego sprzedaż na odległość należy traktować jak dostawę towarów.

W art. 7a ust. 1 ustawy o VAT mowa jest o interfejsie elektronicznym, takim jak: platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Z kolei w art. 5b unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011 (Dz.U. UE L z 2011 r. nr 77/1) wskazano, że aby doszło do ułatwiania, musi wystąpić skutek w postaci dostawy towarów.

Sprzedaż za pośrednictwem interfejsu

Sprawa dotyczyła spółki wdrażającej i rozwijającej sklepy internetowe w modelu SaaS. Udostępnia ona swoim kontrahentom – tzw. merchantom – oprogramowanie oraz zasoby serwerowe, dzięki którym mogą oni prowadzić sklepy internetowe. Oprogramowanie umożliwia klientom końcowym składanie zamówień, wybór sposobu płatności oraz przekazywanie danych niezbędnych do realizacji transakcji. Merchantom zaś pozwala na obsługę zamówień i komunikację z klientami.

W praktyce oznacza to, że sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem interfejsu elektronicznego udostępnianego przez spółkę. Za jego pomocą następuje nawiązanie kontaktu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, złożenie zamówienia, wybór metody płatności oraz przekazanie szczegółów dotyczących dostawy.

Spółka, jako właściciel i operator systemu, posiada dane klientów oraz informacje dotyczące dostaw i płatności. Ponadto wspiera użytkowników w procesie transakcyjnym, m.in. przyjmując skargi dotyczące dostaw.

Spółka twierdziła, że jej działalność polega wyłącznie na dostarczaniu oprogramowania i przestrzeni na serwerze, a nie na pośrednictwie w sprzedaży towarów. Podkreśliła, że regulamin sklepu ustala merchant, on też samodzielnie zawiera umowy sprzedaży z klientami.

Spółka ułatwia dostawy towarów poprzez dostawę oprogramowania w modelu SaaS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył jednak, że spółka nie ogranicza się jedynie do dostarczenia narzędzia informatycznego. Poprzez udostępnianie koszyka zakupowego, obsługę zamówień, przekazywanie danych o płatnościach i przyjmowanie skarg, bierze pośredni udział zarówno w procesie zamawiania, jak i płatności oraz dostawy towarów.

W istocie tworzy więc interfejs elektroniczny umożliwiający kontakt pomiędzy nabywcą a sprzedawcą oraz zawieranie transakcji. A to oznacza, że ułatwia dostawy towarów w rozumieniu art. 7a ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 5b rozporządzenia 282/2011 – stwierdził dyrektor KIS.

Spółka jest podatnikiem VAT

Tego samego zdania były sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 269/22) orzekł, że spółka działa jako operator interfejsu elektronicznego, ponieważ dzięki jej aktywności dochodzi do nawiązania kontaktu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą i do zawarcia umowy sprzedaży.

W ocenie WSA spółka nie tylko dostarcza narzędzie techniczne, ale również pośrednio uczestniczy w określaniu warunków dostawy, zatwierdzaniu płatności oraz procesie zamawiania i dostarczania towarów. W związku z tym należy ją traktować jako podmiot ułatwiający dostawy, a tym samym jako podatnika, na którego przeniesiony zostaje obowiązek rozliczenia podatku.

Nie tylko duże platformy mogą być podatnikami VAT ułatwiającymi dostawę

Tego samego zdania był NSA. Wskazał, że przepisy nie ograniczają statusu podatnika ułatwiającego dostawę towarów wyłącznie do dużych platform, takich jak Amazon, AliExpress i Temu, lecz obejmują każdego operatora interfejsu elektronicznego spełniającego ustawowe kryteria. A spółka – jak podkreślił NSA – je spełnia.

W uzasadnieniu sędzia Włodzimierz Gurba zauważył, że spółka bierze udział w określaniu warunków, na których odbywa się dostawa, oraz uczestniczy w procesowaniu płatności. - Zaangażowanie to jest pośrednie i uzupełniające w stosunku do tego, co robi merchant. Nie wyklucza to jednak uznania spółki za podatnika – wyjaśnił sędzia Gurba.

Wyrok NSA z 1 października 2025 r., sygn. akt I FSK 1539/22