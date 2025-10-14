Część przewidzianych w nim zmian ma związek z wprowadzeniem już niedługo obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, a część z nowymi przepisami dotyczącymi systemu kaucyjnego.

Planowane rozporządzenie wprowadzi zmiany do rozporządzenia z 29 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 13), które z kolei znowelizowało rozporządzenie z 15 października 2019 r. dotyczące JPK_VAT z deklaracją (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Te, które są związane z KSeF, będą miały zastosowanie do JPK_VAT składanego po raz pierwszy za luty 2026 r.

Krajowy System e-Faktur

Rozporządzenia dotyczące JPK_VAT z deklaracją ma zostać dostosowane do nowelizacji z 5 sierpnia 2025 r. ustawowych przepisów o KSeF (Dz.U. poz. 1203). Przypomnijmy, że każda faktura wystawiona w tym systemie będzie musiała mieć numer identyfikujący ją w KSeF (tzw. numer KSeF). Na podatników zostanie więc nałożony obowiązek podawania tego numeru w ewidencji dotyczącej VAT, a gdy nie będzie go jeszcze w momencie złożenia JPK, to trzeba będzie wpisać odpowiednie oznaczenie:

OFF – odnoszące się do faktury wystawionej w trybie awarii KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy), gdy na dzień złożenia ewidencji faktura nie będzie miała jeszcze przydzielonego numeru identyfikującego ją w KSeF lub nie będzie do niego przesłana,

BFK – odnoszące się do faktury elektronicznej oraz faktury w postaci papierowej, tj. faktur,

o których mowa w art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy o VAT,

DI – odnoszące się do dowodu innego niż faktura. Będą to zatem dokumenty nieobjęte oznaczeniami OFF i BFK, a także faktury wystawione w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT), które na dzień przesłania ewidencji nie będą miały numeru identyfikującego w KSeF lub nie będą przesłane do systemu.

Jeżeli zatem faktura zostanie wystawiona w trybie offline24 i na dzień złożenia JPK_VAT z deklaracją podatnik nie będzie miał jeszcze numeru KSeF dla faktury lub nie zostanie ona przesłana do systemu, to podatnik wykaże ją w JPK_VAT po stronie sprzedaży jako dokumentującą czynność opodatkowaną i oznaczy symbolem „DI”. Natomiast po uzyskaniu numeru KSeF będzie musiał skorygować JPK_VAT z deklaracją i oznaczyć tę fakturę numerem KSeF.

Kilka oznaczeń naraz

W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podatnicy nadal będą stosowali funkcjonujące już oznaczenia, takie jak:

RO, WEW, FP występujące po stronie sprzedaży oraz

VAT_RR, WEW, MK – występujące po stronie zakupu.

To oznacza – jak tłumaczy resort – że oznaczenia DI oraz RO i WEW będą mogły występować razem. W schemie JPK_VAT numer KSeF oraz oznaczenia OFF, BFK i DI występują w jednym węźle – dodał resort.

„W przypadku wyboru oznaczenia DI, z uwagi na brak przesłanek do wyboru pozostałych oznaczeń, może wystąpić konieczność dalszego wyboru oznaczenia RO lub WEW (po stronie sprzedaży) bądź VAT_RR lub WEW (po stronie zakupu). Najpierw bowiem należy zaznaczyć w węźle struktury oznaczenie DI, aby następnie mieć możliwość wybrania kolejnego odpowiedniego oznaczenia j.w. np. RO lub WEW bądź VAT_RR lub WEW.

Dodatkowo oznaczenie FP, jak i oznaczenie MK, mogą występować razem z innymi typami – numerem KSeF, OFF, BFK” – tłumaczy MF.

System kaucyjny

Inne przewidziane w projekcie nowości są związane z nowelizacją z 21 listopada 2024 r. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1911). Nowelizacja wprowadziła zmiany również w ustawie o VAT - dotyczą one zasad rozliczenia pobranej i niezwróconej kaucji za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym.

Przypomnijmy, że 29 sierpnia 2025 r. Ministerstwo Finansów opublikowało w tym zakresie objaśnienia podatkowe. Wyjaśniło, że choć kaucja będzie pobierana na każdym etapie dystrybucji napojów, to VAT będą rozliczać tylko wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, czyli producenci i dystrybutorzy. Będą to robić po zakończeniu roku i tylko gdy kaucja nie zostanie zwrócona.

Zmiany w JPK_VAT mają związek z obowiązkiem podwyższenia podstawy opodatkowania przez wprowadzającego (w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku, dla którego ustalono różnicę w wartości kaucji).

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 29 grudnia 2023 r. – w konsultacjach