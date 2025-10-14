Sprawa zaczęła się w momencie, gdy prezydent miasta, działając jako organ egzekucyjny, zwrócił się do szefa KAS o udostępnienie informacji dotyczących danych kontrahentów dłużnika, pochodzących z jednolitych plików kontrolnych. Powołał się na art. 36 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 132 ze zm.).

Twierdził, że informacje te są mu niezbędne do prowadzenia egzekucji należności publicznoprawnych i ustalenia majątku dłużnika, a ich udostępnienie nie narusza tajemnicy skarbowej, ponieważ prezydent miasta również jest nią związany.

Szef KAS odmówił jednak przekazania danych. Wyjaśnił, że JPK są przekazywane wyłącznie organom Krajowej Administracji Skarbowej w celu realizacji ich ustawowych zadań, a prezydent miasta takim organem nie jest. Co więcej, informacje zawarte w JPK zawierają dane objęte tajemnicą skarbową – podkreślił szef KAS.

Szef KAS ma udostępnić dane z plików JPK

Sądy orzekły, że szef KAS nie mógł w tym przypadku odmówić udostępnienia informacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 752/19) zwrócił uwagę na to, że żądanie prezydenta miasta znajduje wyraźne umocowanie w art. 36 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten uprawnia organ egzekucyjny do pozyskiwania informacji niezbędnych do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji od organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

Tajemnica skarbowa nie jest zagrożona

Tego samego zdania był sąd kasacyjny. Podkreślił, że organ egzekucyjny jest uprawniony do żądania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Takiej możliwości – jak dodał NSA – nie wykluczają przepisy o tajemnicy skarbowej. Prezydent miasta jest bowiem zobowiązany do jej przestrzegania, więc ujawnienie mu informacji nie stanowi zagrożenia.

Wyrok NSA z 1 października 2025 r., sygn. akt I FSK 1625/22