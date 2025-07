Ta kompetencja zostanie tylko w rękach szefa Krajowej Administracji Skarbowej - wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia. Zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rygor natychmiastowej wykonalności

Przypomnijmy, że rygor natychmiastowej wykonalności pozwala fiskusowi ściągnąć podatek nawet, gdy decyzja (I instancji) jest wciąż nieostateczna. Dotyczy to również decyzji wydanych z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany takiej decyzji tylko, gdy do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego pozostały mniej niż trzy miesiące (art. 239d par. 2 w zw. z art. 239b par. 1 pkt 4 ordynacji podatkowej).

Fiskus nie musi się martwić o upływ terminu przedawnienia, gdy podatnik wystąpi o opinię Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Na czas postępowania rady bieg zostaje bowiem zawieszony (art. 70 par. 6 pkt 6 i par. 7 pkt 6 ordynacji podatkowej).

Brak informacji

- Ale takich informacji, tj. jak długo trwa zawieszenie, nie mają naczelnicy: Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, Mazowieckiego UCS w Warszawie, Podkarpackiego UCS w Przemyślu oraz Naczelnik Podlaskiego UCS w Białymstoku – wyjaśnia Anna Karczewska, doradca podatkowy, członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Przypomina, że podatnik może wystąpić o opinię rady dopiero w postępowaniu odwoławczym, które prowadzi szef KAS. - W takiej sytuacji, gdy podatnik wystąpi o opinię, tylko szef KAS ma pełne informacje, ile czasu zostało do upływu terminu przedawnienia i to on kontroluje, czy konieczne jest nadanie nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności – tłumaczy Anna Karczewska.

Zauważa też, że nie wiadomo z góry, ile czasu zajmie radzie wydanie opinii. Zanim bowiem przedstawi ona swoje stanowisko, najpierw spotyka się z podatnikiem, by ustalić szczegóły co do stanu faktycznego. – To natomiast wydłuża postępowanie opiniujące – podkreśla ekspertka.

Etap legislacyjny:

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa KAS z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania – w konsultacjach