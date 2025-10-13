Zmiana jest konsekwencją wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2023 r. (sygn. II FSK 93/23), w którym sąd kasacyjny orzekł podobnie.

Sprawa, do której odniósł się szef KAS, dotyczyła spółki, która wybrała ryczałt od dochodów spółek, zwany potocznie estońskim CIT. Jej wspólnik został jako prokurent zobowiązany m.in. do reprezentowania spółki w trakcie negocjacji handlowych, negocjowania treści umów i ich zawierania.

We wniosku o interpretację spółka podkreśliła, że posiada on odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie i gdyby nie on, to musiałaby zatrudnić specjalistę z zewnątrz. Co więcej – podkreśliła – najpierw został on powołany do pełnienia funkcji prokurenta, a dopiero potem został wspólnikiem spółki.

Spółka wypłaca mu – jako prokurentowi – wynagrodzenie ustalone przez zarząd na warunkach rynkowych.

…a ukryty zysk

Była przekonana, że nie jest ono ukrytym zyskiem w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wykonanych w związku z prawem do udziału w zysku, innych niż podzielony zysk, których beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz, wspólnik lub podmiot powiązany z nimi bądź ze spółką.

Ustanowienie prokury w stosunku do wspólnika jest skutkiem uzgodnień poczynionych między wspólnikami. Dlatego ma związek z prawem do udziału w zysku

Ukrytym zyskiem nie są natomiast m.in. wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy o PIT – wynika z art. 28m ust. 4 ustawy o CIT. Chodzi m.in. o wynagrodzenia z umowy o pracę, większości umów zlecenia i o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (do wysokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Spółka podkreśliła, że wynagrodzenie jej prokurenta zostało ustalone na poziomie rynkowym, a samo udzielenie prokury miało związek z jej faktycznymi potrzebami biznesowymi. Nie jest to zatem ukryty zysk – twierdziła. Na poparcie swojego stanowiska przywołała wydane już w innych sprawach interpretacje dyrektora KIS.

Fiskus zmienia zdanie

Sama również dostała w listopadzie 2023 r. pozytywną dla siebie interpretację indywidualną. Szef KAS zmienił ją jednak po upływie niemal dwóch lat. Wyjaśnił, że aby świadczenie wypłacane podmiotowi powiązanemu ze spółką nie było ukrytym zyskiem, musi ono „pozostawać poza jakąkolwiek polityką prowadzoną wewnątrz danej grupy kapitałowej, do której należy spółka opodatkowana ryczałtem”. Nie może też być jednym ze świadczeń, o których mowa w art. 28m ust. 4 ustawy o CIT.

Zdaniem szefa KAS wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu powołania na prokurenta spółki jest ukrytym zyskiem, ponieważ:

jego beneficjentem jest wspólnik,

co prawda nie jest ono wypłacane na skutek podziału zysku, ale ma związek z prawem do udziału w zysku, ponieważ ustanowienie prokury w stosunku do wspólnika jest skutkiem uzgodnień poczynionych między wspólnikami,

potwierdził to już NSA w wyroku z 11 lipca 2023 r. (II FSK 93/23). ©℗