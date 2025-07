Pytane posła

Pytanie posła dotyczyło art. 28m ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika, że w spółce, która wybrała ryczałt od dochodów spółek (zwany potocznie estońskim CIT), dochodem z ukrytych zysków nie jest wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menedżerskiego, zasiłków pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego - w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu danej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę. Przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej.

Brak wcześniejszych wypłat

W spółce, która rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą, suma takich wynagrodzeń przed pierwszą wypłatą wynosi 0 zł. Jednocześnie nowa spółka, która chce być opodatkowana estońskim CIT, nie musi w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać pracowników (art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT). Dopiero od drugiego roku podatkowego musi ona co roku zwiększać zatrudnienie o co najmniej jeden etat, aż do osiągnięcia limitów, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3.

- Skoro przeciętne wynagrodzenie w spółce wynosi przed pierwszą wypłatą zero złotych, należałoby uznać, że pierwsza wypłata wynagrodzenia zgodnie z językową wykładnią art. 28m ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT stanowić będzie w pełnej wysokości ukryty zysk – zauważył poseł. Podkreślił, że do tej pory nie wypowiadały się na ten temat ani organy podatkowe, ani minister finansów.

Nie ma ukrytego zysku

W odpowiedzi wiceminister Neneman stwierdził, że pierwsza wypłata wynagrodzenia (w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich limitów) nie będzie ukrytym zyskiem spółki, a więc nie będzie opodatkowana.

- W mojej ocenie zastosowanie w omawianym przypadku reguł wykładni systemowej i celowościowej pozwala uznać, że wypłata pierwszego wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy PIT, podlega wyłączeniu z dochodu z tytułu ukrytych zysków do wysokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – wyjaśnił wiceminister.

Tego samego zdania jest Bartosz Przybysz, doradca podatkowy w Advena Tributa.

- Wykładnia przyjęta przez wiceministra finansów eliminuje ryzyko nieuzasadnionego opodatkowania ryczałtem już na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się też być zgodna z intencją ustawodawcy, który nie nakłada obowiązku zatrudniania pracowników w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT – komentuje ekspert.

Odpowiedź z 4 lipca 2025 r. wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską nr 10410