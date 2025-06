W poniedziałek 9 czerwca 2025 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług, trafił do RCL. Projekt zakłada współpracę i wymianę informacji pomiędzy systemami KRS, CEIDG i KAS (MF) w zakresie informacji zawartych w wykazie podatników VAT. Ma pełnić funkcję informacyjną (dostęp z jednego miejsca do takiego samego zakresu danych), przy zachowaniu odrębności tych baz.

Jak uzasadniło zgłaszające projekt Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zmiana będzie polegać na prezentowaniu danych z wykazu podatników VAT w ramach istniejącej wyszukiwarki firm dostępnej na portalu biznes.gov.pl. MRiT zaznaczyło, że portal ten obecnie stanowi podstawowe źródło informacji dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą. Aktywnych na nim jest prawie 3 mln kont użytkowników, a w 2024 r. odnotowano prawie 17,5 mln odsłon oraz zrealizowano za jego pomocą ponad 2 mln usług elektronicznych.

Wykaz podatników VAT

Według ministerstwa dzięki zmianie, równocześnie z danymi przedsiębiorcy wpisanego w CEIDG i KRS możliwe będzie sprawdzenie, czy został on zarejestrowany w wykazie podatników VAT. Wykaz obejmuje podatników zarejestrowanych, w tym przywróconych do rejestru VAT, niezarejestrowanych, tj. w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji oraz wykreślonych z rejestru VAT. (PAP) wkr/ mmu/