Obowiązek przesyłania ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur co do zasady zostanie odroczony z 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r. Natomiast faktury dla konsumentów będą wyłączone z tego systemu – wynika z komunikatu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.

Tym samym potwierdziły się informacje, o które podaliśmy wczoraj w artykule „MF odroczy obowiązek wystawiania e-faktur przez KSeF o pół roku” opublikowanym w serwisie gazetaprawna.pl. Reklama Brak obowiązku generowania faktur dla indywidualnych klientów w KSeF to bardzo dobra informacja dla sklepów stacjonarnych, które nie będą miały problemów z przekazywaniem tych dokumentów na żądanie klienta. Natomiast dla przedsiębiorców korzystne będzie odroczenie o pół roku terminu wdrożenia obowiązku wstawiania ustrukturyzowanych faktur w obrocie między przedsiębiorcami (B2B). Będą bowiem mieli więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do wdrożenia przepisów o KSeF. Zmiany te mają zostać wprowadzone na skutek konsultacji publicznych. Oprócz przesunięcia terminu i wyłączenia faktur konsumenckich z obowiązku wystawiania w systemie KSeF – resort planuje też inne zmiany: Reklama - wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r. MF odroczy obowiązek wystawiania e-faktur przez KSeF o pół roku Zobacz również - wyłączenie biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) z KSeF. - możliwość wystawiania faktur z kas fiskalnych i faktur uproszczonych w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. - w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziana zostanie możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline. - liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r. Agnieszka Pokojska