Mówi o tym dr Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie na wczorajszym spotkaniu zorganizowanym przez British Polish Chamber of Commerce (BPCC) oraz MDDP.

Wprowadzenie możliwość wystawiania faktur konsumenckich poza systemem byłoby też sukcesem naszej redakcji. Jako pierwsi zwróciliśmy bowiem uwagę, że generowanie ich przez KSeF może utrudnić sklepom wydawanie tych dokumentów indywidualnym klientom Co więcej skarbówka i inne organy państwa miałby informacje na temat zakupów obywateli. Pisaliśmy o tym w artykule „Konsument nie dostanie zwykłej faktury, za to ujawni, co zakupił” (DGP nr 8/2023). Zgodnie bowiem z opublikowanym 1 grudnia 2022 r. projektem nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, obowiązek wystawiania faktur w jednolitym elektronicznym standardzie za pomocą KSeF miałby dotyczyć również faktur konsumenckich.

Szeroki dostęp

Taki obowiązek mógłby utrudnić klientom pozyskanie faktury w sklepach stacjonarnych. Nawet jeśli kasjer dysponowałby oprzyrządowaniem pozwalającym na połączenie z KSeF, to cały proces mógłby być czasochłonny. Generowałoby to kolejki w sklepach.

Ponadto dostęp do danych z faktur ustrukturyzowanych o takich zakupach otrzymywałby nie tylko naczelnicy urzędów skarbowych. Wgląd do nich miałby również minister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, generalny inspektor informacji finansowej, ministrowie spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych, służby takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne organy państwa.

Eksperci zwracali więc uwagę, że jeśli przykładowo do KSeF trafi faktura obywatela za prąd czy telefon, to organy państwowe będą dokładnie wiedzieć, ile energii elektrycznej on zużył, ile razy dzwonił, ile gigabajtów internetu zużył. To samo dotyczy zakupów w zwykłym sklepie czy w centrum handlowym.

Będzie wyłączenie

Chociaż opublikowany projekt nie został jeszcze zmodyfikowany to Ministerstwo Finansów planuje spore w nim zmiany. Przede wszystkim ma odstąpić od obowiązku wystawiania faktur w KSeF dla konsumentów. Nie znane są jeszcze szczegóły tego rozwiązania. Nie wiadomo ostatecznie czy wszystkie takie dokumenty będą musiały być wystawiane poza systemem czy pojawi się opcja wyboru.

Sam brak obowiązku generowania faktur dla indywidualnych klientów to jednak bardzo dobra informacja dla sklepów stacjonarnych, które unikną problemów z wydawaniem faktur.

Korzystne dla przedsiębiorców będzie też odroczenie o pół roku terminu wdrożenia obowiązku wstawiania ustrukturyzowanych faktur w obrocie między przedsiębiorcami (B2B). - Implementacja KSeF jest procesem długotrwałym, a wprowadzanie zmian w systemach powinno być oparte na finalnych przepisach i ostatecznej schemie e-faktury – podkreśla Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP. Na razie jednak nie znamy ostatecznych rozwiązań. W ciągu kilku tygodni ma się natomiast pojawić kolejna wersja projektu.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach