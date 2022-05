Wyrok dotyczył pkt 2 załącznika IV do unijnej dyrektywy VAT (dyrektywa Rady 2006/112/WE). Załącznik ten został uchylony dyrektywą 2009/47/WE z 5 maja 2009 r., ale identyczną treść przeniesiono do pkt 10a załącznika III do dyrektywy VAT. Nadal więc mówił on o obniżonej stawce VAT na „remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych (mieszkań) z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi)”.