Z wnioskiem o nią wystąpił czynny podatnik VAT, który prowadzi działalność polegającą głównie na świadczeniu usług programistycznych. Przysługują mu ponadto autorskie prawa majątkowe do kilku zarejestrowanych znaków towarowych. Wszystkie wytworzył osobiście, na komputerze, w związku z czym nie ponosił wydatków na ich nabycie. Poniósł natomiast wydatki na uzyskanie praw ochronnych do znaków (tj. opłaty rejestracyjne i przedłużające ochronę oraz wynagrodzenie rzecznika patentowego), a także na rejestrację i utrzymanie domen (ponieważ zarejestrował nazwy domen odpowiadające znakom słownym). Wydatki te zaliczył do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczył VAT naliczony.

Miało to jednak marginalne znaczenie dla jego działalności gospodarczej, bo prowadząc ją, podatnik w zasadzie nie używa znaków, do których ma prawa. Dlatego postanowił wycofać je z biznesu i przenieść do majątku prywatnego. Następnie zamierzał oddać je w dzierżawę (wraz z odpowiadającymi im domenami). Dzierżawcą miała być w przyszłości spółka holdingowa, utworzona z kilku spółek, w których podatnik ten ma udziały.

Stwierdził zatem, że skoro znaki towarowe i związane z nimi domeny zostaną przekazane do celów działalności gospodarczej podatnika, to czynność ta, choć nieodpłatna, nie będzie zrównana z odpłatnym świadczeniem usług. Słowem, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, bo nie będzie miał tu zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Dodajmy, że w przeciwieństwie do ustawy o VAT ustawa o PIT uznaje najem i dzierżawę za odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów, jeżeli nie dotyczą one składników majątku związanych z biznesem.

Samo jednak przesunięcie składnika majątku z prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie jest opodatkowane, bo nadal mamy do czynienia z majątkiem tej samej osoby. Podatek pojawia się dopiero w momencie odpłatnego jego zbycia, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku zostały wycofany z działalności gospodarczej, a dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie sześć lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Przesunięcie znaków towarowych do majątku prywatnego wpływało natomiast przez lata na sposób opodatkowania przychodów z dzierżawy. Jeżeli znaki towarowe nie były dłużej składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, to przychody z ich dzierżawy mogły być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 3715/17). Nie zgodził się, że są to przychody z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT), opodatkowane według skali podatkowej.