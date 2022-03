Artykuł 103 ust. 5a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r. nakazywał płacić VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski. Paliwa te były wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Przedsiębiorcy uważali, że jeżeli sprowadzany z innego kraju Unii Europejskiej gaz wykorzystają do innych celów niż napędowe (np. do produkcji chemicznej), to nie muszą wpłacać VAT w ciągu pięciu dni, bo nie jest spełniona definicja paliw silnikowych z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.