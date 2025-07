Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz ramka). Co więcej – wątpliwe jest też, czy będzie można wrócić do zwolnienia z VAT w 2026 r., jeżeli podatnik w br. osiągnie obrót równy od 200 tys. zł do 240 tys. zł i zarejestruje się w związku z tym jako podatnik. Czy odzyska prawo do zwolnienia już w 2026 r., czy dopiero w 2027 r.? Zdania są podzielone.

Może być problem