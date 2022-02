Chodziło o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2019 r. Przepis nakazywał wówczas płacić VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym) w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia do Polski.