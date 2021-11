Powołują się na wyrok TSUE z 8 listopada 2013 r. w sprawie MDDP (sygn. C-319/12), z którego wynikało, że usługi edukacyjne świadczone przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych też mogą być objęte zwolnieniem. Istotne jest to, aby firmy komercyjne realizowały podobne cele, co placówki publiczne. Nie ma natomiast znaczenia - zdaniem TSUE - formalny status podmiotu, a więc to, czy jest to podmiot publiczny czy nie.