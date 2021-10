WSA w Lublinie był tego samego zdania co fiskus – że darowizna podlega VAT. Uznał bowiem, że kobieta, choć nadal prowadziła działalność gospodarczą na tej nieruchomości, jednak utraciła władztwo ekonomiczne nad nią. Słowem, doszło do przekazania towaru.

Sąd zwrócił uwagę na to, że darowizna została zawarta w formie aktu notarialnego, zatem syn podatniczki posiadał również władztwo ekonomiczne nad nieruchomością. Co więcej, skoro od 2011 r. działał on w imieniu matki i prowadził sprawy przedsiębiorstwa na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, to posiadał władztwo ekonomicznie nie tylko nad własną częścią, ale władał również udziałem należącym do matki.