Podatnik, który o nią wystąpił, uważał, że nie będzie musiał wystawiać faktur w KSeF, niezależnie od tego, czy będzie to tzw. faktura „uproszczona”, czy „pełna”.

We wniosku o interpretację wyjaśnił, że zajmuje się wyłącznie świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT są wolne od podatku. Nie musi więc wystawiać faktur VAT, chyba że nabywca zgłosi takie żądanie w ciągu trzech miesięcy (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Podatnik był przekonany, że nawet jeśli będzie musiał wystawić fakturę na żądanie, to nie przy użyciu KSeF. Powołał się na projektowane wówczas rozporządzenie ministra finansów i gospodarki w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Minister podpisał to rozporządzenie 7 grudnia 2025 r. i już ono obowiązuje (Dz.U. poz. 1740).

Już na etapie jego projektowania zakładano, że podatnicy świadczący usługi wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy o VAT nie będą musieli wystawiać faktur ustrukturyzowanych, czyli w KSeF.

Kluczowa jest treść faktury

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z podatnikiem. Zwrócił uwagę na to, że treść art. 2 pkt 4 rozporządzenia została zmieniona i w finalnej, czyli obowiązującej, wersji przepis ten dotyczy usług udokumentowanych „fakturami zawierającymi zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106o ustawy”.

Chodzi o rozporządzenie z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1979 ze zm.). Z jego par. 3 pkt 2 wynika, że faktura dokumentująca m.in. świadczenie usług ubezpieczeniowych powinna zawierać: datę wystawienia, numer, dane stron transakcji, nazwę usługi, kwotę, której dotyczy. Jest to więc faktura z ograniczonym zakresem danych, o jakiej mowa w rozporządzeniu w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Kiedy obowiązkowo?

To oznacza – jak wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – że jeżeli klient zażąda wystawienia faktury z pełnym ustawowym zakresem danych (wskazanym w art. 106e ustawy o VAT), to pośrednik ubezpieczeniowy będzie musiał od 1 kwietnia 2026 r. wystawić taką fakturę w KSeF, chyba że wartość jego miesięcznej sprzedaży nie przekroczy 10 tys. zł; wówczas obowiązek ten będzie miał od 1 stycznia 2027 r.

Kiedy dobrowolnie?

Jeżeli natomiast klient zażąda faktury z ograniczonym zakresem danych (a więc „uproszczonej”, wystawianej zgodnie z art. 106o ustawy o VAT), to pośrednik będzie mógł ją wystawić na papierze lub elektronicznie w formacie PDF – podsumował dyrektor KIS. ©℗