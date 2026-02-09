Spytała o to gmina, która wynajmuje mieszkania wraz z przynależącymi do nich miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej. Najemcy mają wybór, czy wynająć mieszkanie z miejscem parkingowym, czy tylko mieszkanie (gdy nie jest im potrzebne miejsce postojowe).

Gmina była zdania, że świadczy usługę kompleksową, w której świadczeniem głównym jest najem mieszkania. Jeżeli więc najemca zdecyduje się na najem mieszkania wraz z miejscem postojowym, to cała usługa powinna być zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Wynajem miejsca postojowego jest bowiem świadczeniem pomocniczym, które powinno być opodatkowane tak samo jak świadczenie główne, a więc zwolnione z VAT – przekonywała gmina.

Na poparcie swojego stanowiska przywołała wiążącą informację stawkową (WIS) z 29 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDSB1-1.440.363.2023.7.ND), w której dyrektor KIS potwierdził, że wynajem mieszkania wraz z miejscem postojowym jest w całości zwolniony od podatku.

Parkowanie jednak z 23-proc. VAT

Odpowiadając na pytanie gminy, dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że w przywołanej przez nią WIS sytuacja była inna. Celem najemcy było zawsze wynajęcie mieszkania wraz z miejscami postojowymi. Nie miał on wyboru.

Natomiast w stanie faktycznym opisanym przez gminę jest inaczej; korzystanie przez najemcę z mieszkania nie jest uzależnione od wynajęcia miejsca postojowego. Najemca ma wybór, czy wynająć mieszkanie z miejscem parkingowym, czy tylko mieszkanie.

Usługa najmu mieszkania ma zatem charakter usługi samoistnej, przez co gmina nie świadczy usługi kompleksowej – stwierdził dyrektor KIS. Uznał zatem, że gmina świadczy dwie odrębne usługi, które powinny być osobno opodatkowane.

Potwierdził, że najem mieszkania na cele mieszkaniowe jest zwolniony od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Natomiast najem miejsca parkingowego jest z 23-proc. VAT. „Miejsc postojowych w garażu nie można zaliczyć do tzw. pomieszczeń pomocniczych do lokalu mieszkalnego, lecz zalicza się je do kategorii tzw. pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, które w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi” – podsumował dyrektor KIS. ©℗