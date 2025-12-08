Zmiany miałyby wejść w życie od 1 lipca 2026 r. Podwyżka przewidziana w projekcie dotyczy:

- bezalkoholowych (do 0,5 proc.) odpowiedników napojów alkoholowych, w tym: piwa bezalkoholowego, napojów bezalkoholowych na bazie piwa bezalkoholowego, wina bezalkoholowego, cydru bezalkoholowego, drinków bezalkoholowych oraz;

- napojów energetyzujących z dodatkiem kofeiny lub tauryny;

- moszczu gronowego, czyli świeżo wyciśniętego soku z winogron, który nie przeszedł jeszcze fermentacji i zawiera mniej niż 1 proc. objętościowego alkoholu. Jest to półprodukt wykorzystywany do produkcji wina i innych napojów bezalkoholowych.

Stawka VAT dla tych wyrobów ma wzrosnąć z 5 proc. (przy sprzedaży w obrocie handlowym) i 8 proc. (przy sprzedaży w ramach usługi gastronomicznej) do 23 proc.

Projektowana nowelizacja podlega obecnie konsultacjom, które mają się zakończyć 29 grudnia 2025 r. Planowana podwyżka stawek VAT tłumaczona jest dbałością o zdrowie obywateli, choć w przeszłości pojawiały się także głosy, że jest ona powiązana z koniecznością redukcji nadmiernego deficytu budżetu państwa.

