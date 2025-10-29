Podwyżka obejmie:

- bezalkoholowe (do 0,5 proc. alk.) odpowiedniki napojów alkoholowych, w tym: piwo bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie piwa bezalkoholowego, wino bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, drinki bezalkoholowe, oraz

- napoje energetyzujące z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

Stawka VAT wzrośnie z 5 proc. (przy sprzedaży w obrocie handlowym) i 8 proc. (przy sprzedaży w ramach usługi gastronomicznej) do 23 proc. To powinno oznaczać wyższe ceny m.in. piw i win bezalkoholowych oraz wielu popularnych napojów energetyzujących.

Kiedy podwyżka VAT napojów bezalkoholowych?

Zmiany w tym zakresie mają się znaleźć w projekcie, nad którym pracuje teraz Ministerstwo Finansów. Rząd chce go przyjąć już w czwartym kwartale 2025 r. Na razie opublikowane zostały główne założenia.

Podwyżka nie jest zaskoczeniem, była już wcześniej zapowiadana. Obecnie resort finansów tłumaczy ją dbałością o zdrowie obywateli. Wcześniej wprost mówiono o potrzebie redukcji nadmiernego deficytu budżetu państwa.

Bezalkoholowe, ale niezdrowe

Zdaniem MF, picie napojów bezalkoholowych może skłaniać do sięgnięcia po alkohol, szczególnie że łatwy dostęp mają do nich dzieci. W tej sprawie alarmował w kwietniu 2025 r. rzecznik praw dziecka.

Przypomnijmy, że już obecnie zabroniona jest sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia napojów energetyzujących z dodatkiem kofeiny i tauryny. „W kontekście odpowiedzialnej polityki społecznej i zdrowotnej nie ma uzasadnienia dla preferencji w podatku VAT dla tego rodzaju napojów” – przekonuje resort finansów.

Woda bez zmian, za to wzrośnie VAT od napojów

Zapewne nie bez znaczenia były też apele, by skończyć z preferencyjnym opodatkowaniem napojów energetyzujących względem wody butelkowanej. Przypomnijmy, że woda w butelce jest z 23-proc. stawką, a tylko z kranu jest z 8-proc. VAT. W marcu 2024 r. resort finansów poinformował w odpowiedzi na pytanie DGP, że nie pracuje nad obniżką 23-proc. VAT na wodę butelkowaną. W 2025 r. na jej dyskryminacyjne opodatkowanie zwrócili uwagę posłowie w interpelacjach nr 10057, 10422 i 11868.

Stanęło na tym, że nie zmaleje VAT od wody butelkowanej, tylko wzrośnie od bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych oraz napojów energetyzujących zawierających w swoim składzie min. 20-proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego.

Dotychczas argumentem za ich niższym opodatkowaniem było właśnie to, że w ich składzie znajdowało się co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego bądź owocowo-warzywnego. Potwierdzał to wielokrotnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wiążących informacjach stawkowych (np. z 15 maja 2025 r., sygn. 0111-KDSB2-1.440.104.2025.2.AB i z 9 maja 2025 r., sygn. 0111-KDSB2-1.440.105.2025.2.MW). Natomiast sprzedaż takich napojów w ramach usługi gastronomicznej była ze stawką 8 proc. VAT.

Etap legislacyjny:

Założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT - opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (pozycja UD327)