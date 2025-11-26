Zmiana przepisów m.in. o VAT

Już 27 listopada 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja z 17 października 2025 r. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o VAT (Dz.U. poz. 1541), która umożliwia sprawdzenie informacji o statusie podatnika VAT na portalu biznes.gov.pl.

Jak sprawdziliśmy, w praktyce nowa opcja została wprowadzona dzień wcześniej i już teraz można z niej skorzystać. Wystarczy wejść na tę stronę i wpisać NIP i nazwę firmy

Portal biznes.gov.pl

Przypomnijmy, że portal biznes.gov.pl jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zasadniczo pozwala sprawdzić, czy dany podmiot jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Teraz pozwala on też sprawdzić status VAT partnerów.

Jest to możliwe dzięki współpracy i wymianie informacji pomiędzy systemami MRiT i Ministerstwa Finansów.

Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros podczas prac w Sejmie informował, że dane o podatnikach VAT będą aktualizowane raz dziennie.

Biała lista VAT

Jak dotychczas status podatnika można sprawdzić też na tzw. białej liście VAT. Chodzi o wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Dostępny jest on na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl (tutaj).

Przypomnijmy, że dziś można sprawdzić kontrahenta tylko według stanu na dzień weryfikacji. To ma się jednak zmienić w połowie 2026 r. MF chce bowiem wprowadzić możliwość sprawdzania, czy kontrahent był czynnym podatnikiem VAT w przeszłości, na wybrany dzień, nawet na pięć lat wstecz. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustaw o VAT oraz o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nr UD314), który jest w konsultacjach.