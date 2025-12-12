Przypomnijmy, że o WIS można się ubiegać od 1 listopada 2019 r. Wydaje je dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, tak jak interpretacje indywidualne. Różnica jest taka, że składając wniosek o WIS, podatnik może wysłać załączniki, np. fotografie, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta.

Początkowo wiążące informacje były wydawane bezterminowo. Zmieniła to od 1 stycznia 2021 r. nowelizacja z 27 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 2419). Z dodanego wtedy do ustawy o VAT art. 42ha wynika, że WIS, a także decyzje o zmianie WIS, są ważne przez pięć lat od dnia ich wydania.

Jednocześnie w przepisie przejściowym (art. 9 nowelizacji) zapisano, że dla WIS wydanych do 31 grudnia 2020 r. pięcioletni termin liczy się od 1 stycznia 2021 r. W związku z tym ich ważność wygaśnie z początkiem 2026 r.

Część WIS wygasła już wcześniej – albo wskutek zmiany przepisów o VAT, albo zostały uchylone bądź zmienione np. w związku ze zmianami Nomenklatury Scalonej.

Co zrobić po wygaśnięciu WIS?

Wygasająca WIS dawała podatnikowi ochronę prawną, np. potwierdzała prawo do obniżonej stawki VAT. Aby utrzymać tę ochronę, nie pozostaje nic innego, jak wystąpić o kolejną WIS. Nie warto z tym zwlekać, bo dyrektor KIS ma na jej wydanie trzy miesiące.

- Może się zdarzyć, że nowa informacja nie będzie tak korzystna jak ta wydana do końca 2020 r., nawet gdy w przepisach nic się nie zmieniło – podkreśla Maciej Hadas, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton.

Zwraca uwagę na to, że nowy wniosek to nowe postępowanie, a organ nie jest związany dotychczasową swoją wykładnią. Musi natomiast uzasadnić swoje nowe stanowisko.

Dlatego – jak radzi Maciej Hadas – dobrze byłoby, aby we wniosku o nową WIS podatnik skopiował argumenty przytoczone wcześniej, gdy ubiegał się o poprzednią (wygasającą teraz) WIS. Warto też wskazać, że w tej samej sprawie została już wydana informacja (np. potwierdzająca zastosowanie korzystnej stawki podatku), ale wygasa ona tylko ze względu na upływ pięcioletniego okresu.

Dobra informacja dla podatników jest taka, że obecnie nie trzeba już płacić za wydanie WIS (przed 2023 r. opłata była pobierana).