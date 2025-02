Jeżeli polska spółka wpłaciła do urzędu skarbowego podatek u źródła wraz z odsetkami za zwłokę, to o ich zwrot może wystąpić tylko wtedy, gdy wpłaciła je z własnych pieniędzy. W przeciwnym razie o zwrot może się ubiegać jedynie podatnik – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Spór z fiskusem toczył się w tej sprawie wyłącznie o zwrot odsetek za zwłokę, a ściślej o to, kto może o niego wystąpić. Całkiem inną kwestią było to, czy odsetki w ogóle powinny zostać zwrócone, skoro podatek u źródła został wpłacony z opóźnieniem, i to znacznym.

Ta kwestia jednak mogła zostać rozstrzygnięta dopiero później. W pierwszej kolejności należało ustalić, kto ma prawo złożyć wniosek o zwrot. W tym wypadku organy podatkowe popełniły błąd – orzekł sąd.

Kredyty z Holandii

Podatnikiem była w tej sprawie holenderska spółka, która na podstawie dwóch umów udzieliła kredytów polskiej spółce. W zamian dostała w 2022 r. odsetki w łącznej kwocie sięgającej prawie 2,8 mln zł.

Wypłacając je, polski podmiot przeoczył, że w listopadzie 2022 r. wartość odsetek przekroczyła 2 mln zł. Od nadwyżki był już zobowiązany – jako płatnik – pobrać oraz wpłacić do urzędu skarbowego podatek u źródła (WHT) w wysokości 20 proc. (zgodnie z art. 26 ust. 2e w zw. z art. 21 ustawy o CIT). Uczynił to jednak z opóźnieniem, dopiero w lutym 2023 r., dlatego z odsetkami za zwłokę.

W tej sprawie zwrot samego podatku nie budził wątpliwości, podobnie jak w sześciu analogicznych sprawach rozpatrzonych przez lubelski WSA (sygn. akt: I SA/Lu 542/24, I SA/Lu 543/24, I SA/Lu 544/24, I SA/Lu 545/24, I SA/Lu 546/24 i I SA/Lu 547/24).

Według art. 28b ust. 1 ustawy o CIT organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 26 ust. 2e tej ustawy. Wysokość zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Co ze zwrotem

Spór z fiskusem dotyczył zwrotu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku u źródła za listopad 2022 r. (w kwocie 3753 zł). Wniosek w tej sprawie złożyła holenderska spółka.

Fiskus uznał jednak, że to nie ona powinna wystąpić o zwrot odsetek, bo to nie ona odpowiada za nieterminową zapłatę podatku. Odpowiedzialność w tym zakresie poniósł płatnik, czyli polska spółka – stwierdziły organy podatkowe obu instancji.

Dwa tryby zwrotu podatku u źródła

Nie zgodził się z tym WSA w Lublinie. Zwrócił uwagę na to, że są dwa tryby zwrotu podatku u źródła. Jeden wynika z art. 28b ustawy o CIT, drugi jest uregulowany w rozdziale 9 działu III ordynacji podatkowej.

Na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy o CIT wniosek o zwrot podatku pobranego, zgodnie z art. 26 ust. 2e, może złożyć:

1) podatnik (w tym podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2), który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT,

2) płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Podobną regulację przewiduje art. 75 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku;

płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Stanowisko WSA

Z przepisów wynika zatem jasno, że płatnik może wystąpić o zwrot podatku tylko wówczas, gdy wpłata została pokryta z jego własnych środków, a zatem jedynie w takim zakresie, w jakim poniósł on ciężar ekonomiczny takiej płatności – wyjaśnił WSA.

W tej sprawie – jak stwierdził sąd – nie można przyjąć, że podatek i odsetki zostały wpłacone z majątku płatnika. Co prawda odsetki zostały przekazane do urzędu skarbowego przez płatnika, ale nie budzi wątpliwości, że nie pochodziły one z majątku płatnika, tylko ze środków przekazanych płatnikowi przez podatnika – zwrócił uwagę sąd, bazując na dowodach znajdujących się w aktach sprawy.

Na tym etapie postępowania sąd nie czuł się natomiast uprawniony do rozstrzygnięcia, czy w tej sprawie odsetki za zwłokę w ogóle powinny zostać zwrócone. Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

