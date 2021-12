Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że skoro usługi świadczone przez agentów nie obejmują bezpośredniego zawierania umów sprzedaży, to w ich działalności przeważają elementy charakterystyczne dla usług reklamowych. Rola agentów sprowadza się bowiem do poszukiwania klientów na produkty spółki, co jest ściśle związane z promowaniem jej towarów . Działania agentów należy więc uznać za świadczenie o charakterze podobnym do usług reklamowych.