Przypomnijmy, że Polski Ład to nowelizacja głównie ustaw podatkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Wprowadza kilkadziesiąt zmian, w tym m.in. podwyższenie kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł, podniesienie progu skali podatkowej do 120 tys. zł, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.