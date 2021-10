Dotychczas fiskus twierdził jednak, że po wejściu spółki do podatkowej grupy kapitałowej (PGK) czas na kompensowanie straty z lat ubiegłych nie ulega zawieszeniu, wciąż biegnie. To oznaczałoby, że po wyjściu z PGK spółka może odjąć stratę poniesioną przed przystąpieniem do grupy tylko pod warunkiem, że nie minęło jeszcze pięć lat.

W opublikowanej wczoraj interpretacji ogólnej minister finansów nie zgodził się z taką wykładnią. Wyjaśnił, że wraz z przystąpieniem do PGK pięcioletni termin na odliczenie straty ulega zawieszeniu. Zaczyna on biec po wyjściu spółki z grupy, wraz z rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego spółki, ponieważ – jak stwierdził minister – jest to najbliższy kolejno bezpośrednio następujący po sobie rok podatkowy podmiotu, który jest uprawniony do rozliczenia tej straty.