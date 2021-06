Najistotniejsze jest to, że mamy do czynienia z przeniesieniem ciężaru procesów decyzyjnych. Do tej pory dyskusje o wprowadzeniu reformy toczyły się w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zainteresowanie nimi było głównie akademickie i wydawało się, że prędko nie ujrzymy efektów rozmów. Dlaczego? Do OECD w odróżnieniu od G7 należy wiele państw, w tym także te powszechnie kojarzone z podatkowymi ułatwieniami. Dość powiedzieć, że wśród założycieli organizacji znalazła się Irlandia, która swoim przyjaznym systemem podatkowym skusiła najważniejsze amerykańskie korporacje do prowadzenia działalności gospodarczej na Zielonej Wyspie. Irlandia jest też konsekwentna w swojej niechęci do zmian, bo na obecnych regułach bardzo mocno korzysta. Co się w takim razie zmieniło, że jej głos nie jest już tak istotny? Epidemia koronawirusa zdewastowała budżety najbogatszych państw, a z Białego Domu odszedł adwokat utrzymania status quo, czyli Donald Trump. Jego następca sam przywrócił do debaty publicznej pomysł wprowadzenia światowego minimalnego CIT i to na znacznie wyższym niż proponowany przez G7 poziomie – 21 proc. Irlandia (i jej ewentualni sojusznicy) straciła więc swój parasol ochronny i w dalszych dyskusjach nad szczegółami reformy (bo one będą się toczyć już niedługo) stanie naprzeciw zjednoczonej grupy bogaczy, których zdaniem nowe podatki są niezbędne, aby zapełnić postpandemiczny budżet. O podatkach w większym niż dotychczas stopniu decydować będą teraz najwięksi i najbogatsi, bo dotarło do nich, że to oni skorzystają najmocniej na ich reformie.