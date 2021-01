W sumie w całym 2021 r. wspólnik spółki komandytowej nie odliczy od przychodu ponad 12 904 zł, przy założeniu że nie korzysta z małego ZUS ani z małego ZUS plus. Kwotę tę obliczyliśmy przez przemnożenie obowiązującej w 2021 r. wysokości składek na ubezpieczenia społeczne (1075,35 zł) przez 12 miesięcy (przy czym składkę wypadkową policzyliśmy w kwocie obowiązującej do końca marca br.).

Jak to się przełoży na wzrost samego podatku? Trzeba przemnożyć 12 904 zł przez stawkę PIT płaconego przez danego wspólnika; może to być więc 17 proc. (lub 32 proc.) bądź 19 proc. (przy wyborze podatku liniowego).

Zasadniczo spółki komandytowe stały się podatnikami CIT już od Nowego Roku, chyba że wspólnicy postanowili odroczyć to o cztery miesiące, czyli do 1 maja br. Objęcie spółki CIT-em oznacza, że u jej wspólników zmienia się źródło przychodów dla celów podatku dochodowego. Od tej pory zyski z niej nie są już przychodami z działalności gospodarczej, tylko przychodami kapitałowymi. To tak, jakby wspólnik dostawał dywidendę.

W efekcie zmienia się system rozliczania podatku , bo od tej pory nie robią już tego sami wspólnicy, tylko spółka. To ona zaczyna teraz obliczać, potrącać i odprowadzać należną daninę do urzędu skarbowego.

Co więcej, jest to już podatek zryczałtowany, w wysokości 19 proc. Wskutek tego ani dochód ze spółki, ani odprowadzony od niego PIT nie będą już uwzględniane w zeznaniu rocznym.

Nie zwolni to natomiast wspólników z obowiązku opłacania składek. Nadal będą musieli je uiszczać, bo w tym zakresie nic nie zmieniło się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Wspólnicy spółki komandytowej wciąż są w niej traktowani jak osoby prowadzące działalność gospodarczą i muszą płacić składki na własne ubezpieczenia. Wynika to z art. 8 ust. 6 pkt 4 tej ustawy, który mówi, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Zmiany w obszarze jednej gałęzi prawa mają wpływ na pozostałe i rodzą nieprzewidziane skutki. Pospieszne prace legislacyjne powodują, że takie skutki są przeoczane, a my – adresaci norm – dowiemy się o nich, dopiero gdy nowe przepisy będą (mówiąc językiem branży IT) „testowane na produkcji”. To truizm, ale wart podkreślenia, bo z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie teraz. Ustawodawca odebrał wspólnikom spółek komandytowych (miejmy nadzieję, że wyłącznie przez przypadek) prawo do odliczenia uiszczonych przez siebie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.