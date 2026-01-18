W przypadku podatników CIT dotyczy to podatników uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, natomiast w przypadku podatników PIT – podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym.

Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 12 000 zł, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy u przedsiębiorcy żołnierz pełni co najmniej rok nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie. Z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby ulga rośnie aż do kwoty 24 000 zł, jeżeli staż tej służby wynosi co najmniej pięć lat. W przypadkach wskazanych w art. 18eg ust. 3 i 4 ustawy o CIT oraz art. 26he ust. 3 i 4 ustawy o PIT (m.in. bycie mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą) kwoty odliczenia można podwyższyć o współczynnik 1,2 lub 1,5.

Uwaga! Jeżeli podatnik zatrudnia żołnierza WOT przez niepełny rok podatkowy, to może odliczyć1/12 wskazanej wyżej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy tego zatrudnienia.

Warunki ulgi dla zatrudniających żołnierzy WOT

Organy podatkowe przyjmują, że podatnik spełnia warunki określone dla skorzystania z ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT, jeżeli jako pracodawca:

uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych,

zatrudnia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy, którzy zostają wezwani do pełnienia służby wojskowej,

właściwie udokumentuje spełnienie warunków ulgi, w tym:

– pozyska dokumentację (zaświadczenia, oświadczenia lub inne dowody) niezbędną do ustalenia prawa do odliczenia,

– wystąpi do właściwego dowódcy jednostki wojskowej o zaświadczenie potwierdzające, że żołnierz pełni terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie wraz ze wskazaniem okresu jej pełnienia,

– będzie przyjmował oświadczenia od pracowników potwierdzające okres pełnienia nieprzerwalnie terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie,

zweryfikuje wobec każdego pracownika będącego żołnierzem obroty terytorialnej lub aktywnej rezerwy:

– okres pełnienia nieprzerwalnie terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie, na ostatni dzień roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia tego żołnierza w roku podatkowym,

– okres zatrudnienia u przedsiębiorcy na podstawie stosunku pracy,

będzie stosował odliczenie tylko w stosunku do zatrudnionych w ramach stosunku pracy żołnierzy WOT (niebędących wspólnikami), którym przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2025 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.491.2025.1.KW.

Ulgę z tytułu zatrudnienia żołnierzy WOT należy wykazać w przypadku podatników:

CIT – w zeznaniu CIT-8, do którego trzeba dołączyć załącznik CIT/WOT (w przypadku podatkowej grupy kapitałowej załącznik CIT/WOT należy dołączyć do zeznania rocznego CIT-8AB),

(w przypadku podatkowej grupy kapitałowej załącznik CIT/WOT należy dołączyć do zeznania rocznego CIT-8AB), PIT – w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-36S lub PIT-36LS, a do niego dołączyć załącznik PIT/WOT.