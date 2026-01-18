W przypadku podatników CIT dotyczy to podatników uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, natomiast w przypadku podatników PIT – podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym.
Ile można odliczyć
Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 12 000 zł, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy u przedsiębiorcy żołnierz pełni co najmniej rok nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie. Z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby ulga rośnie aż do kwoty 24 000 zł, jeżeli staż tej służby wynosi co najmniej pięć lat. W przypadkach wskazanych w art. 18eg ust. 3 i 4 ustawy o CIT oraz art. 26he ust. 3 i 4 ustawy o PIT (m.in. bycie mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą) kwoty odliczenia można podwyższyć o współczynnik 1,2 lub 1,5.
Uwaga! Jeżeli podatnik zatrudnia żołnierza WOT przez niepełny rok podatkowy, to może odliczyć1/12 wskazanej wyżej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy tego zatrudnienia.
Warunki ulgi dla zatrudniających żołnierzy WOT
Organy podatkowe przyjmują, że podatnik spełnia warunki określone dla skorzystania z ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT, jeżeli jako pracodawca:
- uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych,
- zatrudnia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy, którzy zostają wezwani do pełnienia służby wojskowej,
- właściwie udokumentuje spełnienie warunków ulgi, w tym:
– pozyska dokumentację (zaświadczenia, oświadczenia lub inne dowody) niezbędną do ustalenia prawa do odliczenia,
– wystąpi do właściwego dowódcy jednostki wojskowej o zaświadczenie potwierdzające, że żołnierz pełni terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie wraz ze wskazaniem okresu jej pełnienia,
– będzie przyjmował oświadczenia od pracowników potwierdzające okres pełnienia nieprzerwalnie terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie,
- zweryfikuje wobec każdego pracownika będącego żołnierzem obroty terytorialnej lub aktywnej rezerwy:
– okres pełnienia nieprzerwalnie terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie, na ostatni dzień roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia tego żołnierza w roku podatkowym,
– okres zatrudnienia u przedsiębiorcy na podstawie stosunku pracy,
- będzie stosował odliczenie tylko w stosunku do zatrudnionych w ramach stosunku pracy żołnierzy WOT (niebędących wspólnikami), którym przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2025 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.491.2025.1.KW.
Ulgę z tytułu zatrudnienia żołnierzy WOT należy wykazać w przypadku podatników:
- CIT – w zeznaniu CIT-8, do którego trzeba dołączyć załącznik CIT/WOT (w przypadku podatkowej grupy kapitałowej załącznik CIT/WOT należy dołączyć do zeznania rocznego CIT-8AB),
- PIT – w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-36S lub PIT-36LS, a do niego dołączyć załącznik PIT/WOT.
Podstawa prawna
art. 18eg ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 278; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1846)
art. 26he ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1858)
