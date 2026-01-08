Wątpliwości w tym zakresie są związane z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Wynika z niego, że podatku nie można pobierać od „przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”. Analogiczna zasada istnieje również na gruncie ustawy o PIT. Co to oznacza w praktyce? Fiskus nie może pobierać podatku od zarobków uzyskiwanych np. z prostytucji lub stręczycielstwa. Takie czynności nie mogą być bowiem przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Sytuacja opisana we wniosku o interpretację była jednak inna.

Spółka planowała bowiem zorganizować i udostępniać w Internecie wirtualne pokazy erotyczne czyli tzw. kamerki-online. Pokazy świadczyłyby pełnoletnie prezenterki, które wykonywałyby wszelkie czynności sugerowane przez klientów spółki. Prezentowane w ten sposób treści będą mogły mieć charakter erotyczny lub nawet pornograficzny – przyznawała spółka. Podkreślała jednak, że kontakt z prezenterką choć odbędzie się w czasie rzeczywistym, to zawsze będzie wyłącznie wirtualny. - Działania prezenterki będą mieć na celu stworzenie wrażenia uczestnictwa w sytuacji intymnej, niemniej będą ograniczone do przekazu audiowizualnego – podkreślała. Z tych właśnie powodów uważała, że przychody które uzyska będą podlegały opodatkowaniu CIT jako pochodzące z działalności gospodarczej. Na poparcie swojego stanowiska przywołała interpretację indywidualną dyrektora KIS wydaną 27 kwietnia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.99.2018.1.AN) z której wynika, iż wirtualna prostytucja nie jest tym samym co prostytucja tradycyjna. Może więc być opodatkowana.

Dyrektor KIS: „kamerki” to nie prostytucja

Dyrektor KIS podzielił to stanowisko również tym razem. Odwołał się do słownikowej definicji prostytucji, która wiąże ją z odpłatnym fizycznym (cielesnym) kontaktem z klientem. Skoro prezenterki współpracujące ze spółką nie decydują się na taki kontakt, a relacja z klientem ma wyłącznie charakter wirtualny, to wykonywane w ten sposób czynności mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy – zgodził się dyrektor KIS. Oznacza to, że spółka będzie musiała zapłacić podatek CIT od dochodów osiąganych z tej działalności.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 grudnia 2025 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.632.2025.3.APO)