Innego zdania była spółka zarządzająca klubem uczestniczącym w tegorocznych rozgrywkach jednego z europejskich pucharów. To wiąże się z koniecznością przestrzegania regulaminu rozgrywek, który przewiduje kary finansowe za jego naruszenie. Do takich naruszeń doszło przy okazji dwóch odrębnych meczów. Na polski klub zostały w związku z tym nałożone kary za nieodpowiednie zachowanie kibiców oraz za brak zapewnienia, że wszystkie bramy prowadzące z obszarów przeznaczonych dla widzów na teren gry pozostaną otwarte, gdy widzowie znajdą się na stadionie.

Klub udokumentował zapłatę kary przy pomocy noty księgowej. We wniosku o interpretację uważał, że poniósł wydatek w związku z osiągnięciem przychodu lub zabezpieczeniem bądź zachowaniem jego źródła. Jest to więc, jak uważał, pośredni koszt uzyskania przychodu, który powinien zostać rozliczony w księgach rachunkowych jednorazowo w dniu jego poniesienia. Klub argumentował, że bez opłacenia kary regulaminowej nie mógłby dalej uczestniczyć w obecnych i przyszłych rozgrywkach pucharowych, a to przekładałoby się na wysokość uzyskiwanych przychodów. Wydatek, który poniósł, nie jest też wykluczony z katalogu kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Przepis ten dotyczy bowiem kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Nie dotyczy więc opłaconych kar za naruszenie regulaminu europejskich rozgrywek piłkarskich – podsumowała spółka.

Skarb Państwa nie ucierpi

Dyrektor KIS uznał inaczej. Podkreślił, że nie można za pomocą przepisów podatkowych rekompensować konieczności zapłaty kar będących efektem naruszenia regulaminu danej organizacji. Dodał, że nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, i to nawet ekonomicznie uzasadnione, stanowią koszt uzyskania przychodu. Gdyby przyjąć odmienne stanowisko, to dowolne ryzyko ekonomiczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można by przerzucać na Skarb Państwa – podsumował dyrektor KIS.